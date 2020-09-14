日本自民黨總裁選舉登場　勝者成新首相

（中央社東京14日綜合外電報導）日本首相安倍晉三請辭，自民黨今天下午將舉行新任總裁投開票，由於掌握國會優勢席次，自民黨新任總裁預料將於16日臨時國會被選為新任首相，日本政壇正式進入「後安倍時期」。
同時擔任自民黨總裁（黨主席）的安倍晉三，從2012年底帶領自民黨重返執政以來，已創下日本憲政史連續在任首相最長紀錄；他因舊疾復發，8月28日以身體健康為由表明辭意，將待命到自民黨選出新任總裁並接任首相為止。
● 登記參選3候選人主要經歷
自民黨總裁選舉下午登場，共有3人登記參選，包括當選呼聲最高的內閣官房長官菅義偉，今年71歲，是神奈川第2選區選出的眾議員，已當選8屆。從政後曾任總務大臣、自民黨幹事長代理執行等職。
自民黨政調會長岸田文雄，今年63歲，是廣島第1選區選出的眾議員，已當選9屆。從政後曾任外務大臣、自民黨國會對策委員長等職。
自民黨前幹事長石破茂，今年63歲，是鳥取第1選區選出的眾議員，已當選11屆。從政後曾任防衛大臣、地方創生大臣等職。
● 選舉方式
自民黨總裁選舉方式分為兩種，一種是採計國會議員票及全國黨員票，兩者票數相同，目前國會議員有394票，因此黨員票也是394票，合計788票。
這種採計黨員投票的選舉方式，從公告到投票至少要有12天以上的選戰期間；安倍2018年擊敗石破茂3度當選總裁的選戰，就是採用這種方式。
另一種選舉方式主要是因應緊急情況，舉行兩院議員總會時，採計國會議員394票，及47個都道府縣各3張代表票共141票，總計535票來決定總裁人選。在這種選舉方式下，可以不用黨員投票縮短時程，這次總裁選舉就是採用這種方式。
安倍第一次當首相時在2007年以健康因素請辭，當時自民黨就採用兩院議員總會選舉方式，選出福田康夫擔任總裁；福田後來在2008年也突然請辭，同樣由兩院議員總會選出麻生太郎。
今天下午的投票結束後，如果3名候選人有1人在首輪投票得票過半數（268張票），將直接成為新任總裁；但如果首輪投票無人單獨拿下過半數票，將由得票前2名候選人進入第2輪投票，選出新任總裁。
● 選出總裁後 進行首相指名選舉
由於安倍請辭造成內閣總理大臣（首相）出缺，依據日本憲法第67條規定，需在國會「指名」（指定）一名國會議員擔任首相，稱為「首相指名選舉」。
首相指名選舉將於16日召開的臨時國會，在參眾兩院分別舉行，如果兩院結果一致，該位人選將成為首相；如果兩院結果不一致，將舉行兩院協議會。
兩院協議會如能達成一致意見，或得到出席協議委員逾2/3多數同意者，將成為首相；如果上述方式都無法產生首相，將基於「眾議院優越制」，由獲眾議院指名者擔任首相。
安倍這次是在任期中請辭，所以這次選出的新總裁任期只到安倍原先任期的2021年9月止；以目前自民黨在參眾兩院均掌握席次優勢的情況下，新選出的自民黨總裁預料將在16日臨時國會上被指名為第99任首相。
● 新內閣猶如看守政府 朝野備戰眾院改選
雖然這次有3人角逐總裁寶座，但由於採取簡易選舉方式，總票數535張國會議員票就高達394張，而菅義偉已獲自民黨內7派閥中5派閥支持，總計國會議員人數逾260人，幾可謂篤定當選。
至於地方代表手中的141張票，都由各地方組織自行決定，但已知44個都道府縣都將舉行黨員投票的預備選舉，來決定地方代表票的去向，石破與岸田目前都在爭搶地方代表票，但日媒形容，兩人僅在爭奪第2名。
在這種情況下，日本政壇關注焦點早已不在誰當選自民黨總裁，而是即將上路的「菅義偉政府」內閣人事，及何時解散眾議院進行改選。
解散國會是日本首相專屬權力，一般來說，日本新政府上路之初，內閣支持率都會出現「慶祝行情」，之後就開始下滑，因此，力挺菅義偉的副首相麻生太郎與自民黨幹事長二階俊博，都希望早點解散眾議院，在有利自民黨選情的情況下改選。
目前傳出的可能解散眾議院時間點，一個是10月25日，另一個是跟大阪11月1日將舉行「大阪都構想」（將大阪府改制為大阪都）公民投票一起舉行。
但自民黨這次選舉總裁採用不辦黨員投票的簡易方式，主要理由是不能在疫情發生時產生政治空窗，一旦在這個時間點改選眾議院，勢必會招致前後不一的質疑，甚至被批評不顧防疫。因此，是否要及早解散眾議院，對新任首相可能是一把雙面刃。
最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男，在安倍8月28日表明辭意時，就對「最快10月25日投票」提出警告。另外，立憲民主黨與國民民主黨兩大在野黨將於9月15日成立新的「立憲民主黨」，若要在短時間內備戰改選，可能很難避免一場苦戰。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1090914