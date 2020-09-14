日本自民黨總裁選舉登場　勝者成新首相

（中央社東京14日綜合外電報導）日本首相安倍晉三請辭，自民黨今天下午將舉行新任總裁投開票，由於掌握國會優勢席次，自民黨新任總裁預料將於16日臨時國會被選為新任首相，日本政壇正式進入「後安倍時期」。



