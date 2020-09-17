擴編海軍因應中國威脅　艾斯培：共軍實力仍落後美國

美國國防部長艾斯培( Mark Esper ) 16 日發表海軍擴編計畫，將建造無人自主艦隻、潛艇和飛機等，以對抗來自中國的威脅，並重申中國雖是美國頭號安全敵人，但中國的海軍實仍然比不上美國。
綜合外媒報導，艾斯培 16 日在位於加州的智庫組織「蘭德公司」（ Rand Corp. ）發表談話，提及強化美國海軍事實力，包括將艦艇數目由 293 艘增至 355 艘，並增購更多小型的水面艦艇、潛艇、自主海軍艦隻、無人駕駛戰機等等。
艾斯培指出，中國是美國頭號安全敵人，而印太地區是美軍的「優先戰場」。中國計劃在 2035 年之前完成其軍隊的現代化，並於 2049 年建立能夠主導亞洲的世界級軍隊，還投資遠程、自動和無人潛艇以跟美國海軍對抗。
然而，艾斯培聲稱，若論海軍實力，中國無法與美國匹敵：「即使我們停止建造新軍艦，中共也需要花很多年的時間，才能與我們在公海上的能力並駕齊驅。但我們仍必須保持領先及優勢，繼續建造現代化的艦艇，以確保我們仍然是世界上最偉大的海軍。」
艾斯培認為，無人駕駛技術、人工智能和遠程精確武器等，將成為未來大國競爭的關鍵拐點，隨著戰爭性質的變化，美國必須更多投入在達成未來艦隊的目標上，因此美國海軍正致力於無人水面艦艇和無人海底載具的開發，可執行多種戰鬥功能。