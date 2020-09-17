擴編海軍因應中國威脅　艾斯培：共軍實力仍落後美國

美國國防部長艾斯培( Mark Esper ) 16 日發表海軍擴編計畫，將建造無人自主艦隻、潛艇和飛機等，以對抗來自中國的威脅，並重申中國雖是美國頭號安全敵人，但中國的海軍實仍然比不上美國。





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