對中關係成美國大選重點！民主黨擬砸3500億美元應對威脅

美國川普政府積極推動力抗北京的政策，隨著 2020 總統大選倒數，雙方砲火似乎也越發頻繁、猛烈，與中國的未來關係儼然成為此次選舉的重點。除了川普所屬的共和黨，民主黨也計劃在未來幾年，提撥逾 3500 億美金（約新台幣 10.2 兆）資金，用於建設國內工業產能和因應來自北京的挑戰。
根據《南華早報》報導，這項《美國領導法案》（ America LEADS Act ）是由參議院少數黨領袖舒默（ Charles Schumer ）及新澤西州參議員梅嫩德斯（ Bob Menendez ）等民主黨人主導，隨後並有多位議員於個人官網上刊登。法案旨在加強美國的國家製造業能力、基礎建設，增加美企競爭力，支持 5G 和人工智能等新技術，並打擊中國的「掠奪性經濟行為」，包括竊取知識產權、傾銷和操縱貨幣等等。
除了經濟及軍事層面，法案也就新疆維吾爾族和少數族群的人權問題，要求對涉事人士實施制裁，以及考慮提供受《港區國安法》迫害的香港人難民身份。
雖然目前參議院是共和黨佔多數，但共和黨籍的參院外交委員會主席里施 （Jim Risch ）也表示，希望民主黨的方案能夠與共和黨的結合，形成一個跨黨派計畫，聲稱「很高興看見少數黨(民主黨)提出這項法案，因為這是全美國的議題，而非只是個人或個別政黨的問題。」
不過兩黨在過程中仍存在著分歧。民主黨聲稱，雖然目前看起來，兩黨對習近平及中國的評估大致相同，但川普總統透過攻擊美國盟友、退出世界衛生組織( World Health Organization, WHO )等方式來達到目的，也讓他們擔心是用損害美國自身利益為代價，結果導致中國影響力更加擴張。