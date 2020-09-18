對中關係成美國大選重點！民主黨擬砸3500億美元應對威脅

美國川普政府積極推動力抗北京的政策，隨著 2020 總統大選倒數，雙方砲火似乎也越發頻繁、猛烈，與中國的未來關係儼然成為此次選舉的重點。除了川普所屬的共和黨，民主黨也計劃在未來幾年，提撥逾 3500 億美金（約新台幣 10.2 兆）資金，用於建設國內工業產能和因應來自北京的挑戰。





《南華早報》

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