澳洲記者爆駐北京恐怖經歷　半夜全家人倉皇搭機逃離中國

澳洲媒體《澳洲廣播公司》（ ABC ）、《商業評論》2 名分別駐北京、上海的記者 9 月初被中國國安人員約談，透過澳洲駐中國大使館「激烈的外交交涉」才順利離開中國返回澳洲。2 人離開後，代表自 1970 年代以來，澳洲主流媒體首次在中國 0 駐員，加上澳籍華裔央視記者成蕾被捕，中澳關係急速惡化。《 ABC 》前駐中國記者卡尼（ Matthew Carney ） 今日（ 21 ）公開自己 2 年前被中國當局監視、脅迫，最後帶著家人傖惶離開的經歷。
卡尼是本月離開中國的《 ABC 》駐北京特派員博圖斯（ Bill Birtles ）的同事，自 2016 年任職北京辦公室的主管，先前他擔憂影響公司在北京的營運，因此這是他第一次分享自身經歷。
卡尼在文章中回憶， 2018 年 8 月 31 日週五晚上，他正要從 ABC 北京辦公室離開回家——電話響了，在電話的另一端是中國中央網絡安全和信息化委員會的人，對方拒絕報上信名，但堅持要 ABC 的中國職員寫下他的聲明。該名官員告訴卡尼，《ABC 》的報導違反中國法律，涉嫌散佈謠言、非法及有害的訊息，危害國家安全。
在接到中國官員的電話前三週，《 ABC 》在中國架設的網站突然被封鎖，卡尼試圖得到中國官方的解釋，但他等來的是一通電話，以及緊接在後 3 個多月的恐嚇、威脅，他的家人不得不在最後離開中國。
卡尼說，事實上在中國每個外國記者都知道自己被監視，當他和團隊在新疆報導有關維吾爾族被大規模拘留的內容時，《 ABC 》的團隊被大約 20 個維安人員緊跟，晚上卡尼還被敲門，被官員質問白天的活動內容。
有一次凌晨，卡尼起床發現有人遠端操控他的手機查看郵件，並且找到了一封紐約民運人士寄來的信件，裡面有張天安門事件坦克車照片。而且，郵件被刻意打開讓卡尼知道他被監視著。
中國當局另一個迫使外國記者自我審查的手段是透過簽證，他提出更新簽證的申請，得到的是外交部「喝茶」的邀請。每個外國記者大概都明白背後的含義，卡尼回首認為自己應該要在為了安撫中國當局調整新聞內容時離開。
在外交部，一名孫姓（ Sun ）女性官員在卡尼的面前大聲朗讀他有關新疆再教育營的報導「新疆再教育營！政治行刑！獨裁政府！」孫姓女官員斥責卡尼違反中國法律，當局正在進行相關調查。接下來的 2 週，卡尼又被叫去「喝茶」 2 次，他認為中國這麼做是為了警告坎培拉（ Canberra ）。
另一個姓歐陽（ Ouyang ）的男性官員將卡尼的簽證延長 2 週，並警告他可能永遠不能再入境中國，卡尼和妻子前往移民局時，發現公安開始介入這起事件。卡尼意識到事情若進入審訊、拘留階段，恐怕會是更嚴重的麻煩。公安要求他們前往北京北區，並且帶上卡尼「正在被調查」的 14 歲女兒 Yasmine。中國官員稱， 14 歲在法律上已經是成年人，中國作為法治國家有權拘留 Yasmine。
卡尼回應，如果中國官員敢拘留女兒，他將要求澳洲大使館、政府介入。如果對方只是嚇唬他，那他明天就會離開中國。但中國官員笑著說卡尼不能離開中國，因為當局已經對他的護照實施出境管制。
為了防止女兒在這種情況下被轉移至他處，看卡尼和妻子決定先承認「簽證犯罪」（ visa crime ）。在這種令人恐懼的氛圍下拍攝認罪影片後，卡尼才被告知他違反的規定是「未在期限內將舊護照上的簽證移往新護照」，Yasmine 也是如此。一家人反覆前往辦公室，才將此事解決。
事後，駐北京美國律師建議卡尼立刻離開中國，一但當局對卡尼提出訴訟，他很可能無法離開。律師稱，數十名外國人都因為類似的事件被留在中國，有些甚至被困了幾年。於是卡尼搭乘夜間航班回到匆匆回到雪梨。