澳洲記者爆駐北京恐怖經歷　半夜全家人倉皇搭機逃離中國

澳洲媒體《澳洲廣播公司》（ ABC ）、《商業評論》2 名分別駐北京、上海的記者 9 月初被中國國安人員約談，透過澳洲駐中國大使館「激烈的外交交涉」才順利離開中國返回澳洲。2 人離開後，代表自 1970 年代以來，澳洲主流媒體首次在中國 0 駐員，加上澳籍華裔央視記者成蕾被捕，中澳關係急速惡化。《 ABC 》前駐中國記者卡尼（ Matthew Carney ） 今日（ 21 ）公開自己 2 年前被中國當局監視、脅迫，最後帶著家人傖惶離開的經歷。





▲幾經斡旋，澳洲媒體駐中國最後2名記者伯特斯與史密斯終於在9月 日平安返回澳洲。（圖／翻攝自澳洲廣播公司）