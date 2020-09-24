對抗氣候變遷和空汙　加州2035年起禁售新汽油車

（中央社舊金山23日綜合外電報導）加州州長紐松今天宣布，加州計劃自2035年起禁止販售新出廠的汽油驅動客車和卡車，逐步淘汰傳統汽車並轉向電動車，積極減輕對化石燃料依賴，以對抗氣候變遷和嚴重空汙。



