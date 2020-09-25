全球逾98萬人死於新冠　世衛：非洲超過8成病患是無症狀

國際間的新冠肺炎疫情仍相當嚴重，根據最新數據統計，全球感染人數已破 3200 萬，逾 98 萬人不幸病死。英國、法國 24 日都通報了單日最高記錄的新增病例數，顯示歐洲有疫情反彈的趨勢，然而，世界衛生組織( World Health Organization , WHO )的專家警告，非洲的病患數中，可能有至少 80% 是無症狀感染者，非洲的抗疫之戰只怕才剛開始。

《 CNN 》