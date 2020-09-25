全球逾98萬人死於新冠　世衛：非洲超過8成病患是無症狀

國際間的新冠肺炎疫情仍相當嚴重，根據最新數據統計，全球感染人數已破 3200 萬，逾 98 萬人不幸病死。英國、法國 24 日都通報了單日最高記錄的新增病例數，顯示歐洲有疫情反彈的趨勢，然而，世界衛生組織( World Health Organization , WHO )的專家警告，非洲的病患數中，可能有至少 80% 是無症狀感染者，非洲的抗疫之戰只怕才剛開始。
根據美國《 CNN 》報導，世衛非洲區辦公室主任莫蒂博士（ Matshidiso Moeti ） 24 日表示，雖然在許多非洲國家，新冠肺炎的確診病例數和死亡率仍然偏低，但有些社區的早期結果表明，實際的感染人數比通報人數還要多，初步分析非洲恐有超過 80％ 的病例是屬於無症狀感染者。
莫蒂博士並稱，若非洲各國政府迅速採取行動，儘早實施封鎖，以及公眾普遍遵守行動限制等舉動，或可創造「機會之窗」，將案件控制在較低水平，但由於許多國家為了經濟因素，已陸續放寬限制，從而導致病例數量增加。
對於目前非洲大陸的低死亡率，科學家則尚未找出確切的原因，年輕族群佔多數、戶外行動頻率、農村人口互動活動較少等都是可能的解釋。目前科學家正在進行交叉免疫的相關研究，希望幫助非洲應對疾病的流行。
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