黃之鋒遭港警逮捕　美議員指控出於政治動機

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）前香港眾志秘書長黃之鋒當地時間24日遭到港警逮捕偵訊後釋放，多位美國國會議員紛紛在推特聲援。聯邦參議院外委會表示，逮捕黃之鋒是出於政治動機，中共正摧毀香港自治。
黃之鋒因涉嫌非法集結遭到香港警方逮捕，同案被捕的還有社運人士古思堯，案件預計30日審訊。港警指稱黃之鋒涉嫌於2019年10月5日「明知而參與」未經批准的集結，以及違反禁止蒙面規例，黃之鋒在偵訊後被釋放。
港府的行動引來美國國會議員關切。參院外委會在官方推特上表示，對泛民主派人士黃之鋒的指控顯然是出於政治動機，應該立即撤銷。「中共正在摧毀香港的自治與法治」。
聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）推文表示，中國下令港警逮捕黃之鋒，理由是因為戴口罩。中共持續擴大對異議者的鎮壓。
聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）推文表示，黃之鋒是自由鬥士，但再次僅因為公開反對中共遭到逮捕。
華盛頓郵報（The Washington Post）社論指出，港警逮捕並指控黃之鋒的作法，是擴大鎮壓捍衛香港自由與法治者的部分行動。同樣令人擔憂的是12名曾參與反送中運動的年輕抗議者命運，他們在試圖搭乘快艇逃往台灣尋求政治庇護途中被中國海警逮捕，並被送往中國。
中國官方表示，這些人不是民主運動人士，是試圖將香港從中國分離的分子。根據港區國安法，分裂主義是嚴重罪行。對於北京的說法，香港行政長官林鄭月娥並未捍衛香港自治權，而是呼應北京，認為這12名港人在候審期間潛逃離港，逃避法律責任。
華郵社論提出質疑，中國是否準備以更為嚴厲的罪名起訴這12名年輕人，而沒有香港體制曾經給予的任何法律權利？在1997年移交給中國前，曾是英國殖民地的香港一度被視為自由、法治的前哨。如今，這12名民運人士的命運將被密切關注。（編輯：林憬屏）1090925