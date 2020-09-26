青島碼頭無症狀患者現蹤逾萬人受檢！接觸者曾搭長途車

中國青島市衛生健康委員會 24 日深夜通報，有 2 名曾接觸過進口冷凍海鮮的碼頭裝卸工人，被驗出感染新冠病毒，經判定為無症狀感染者。青島港緊急對其他在碼頭工作的 1 萬多名工人進行檢測，所幸結果呈現陰性；不過由於確診工人有密切接觸者近期曾搭乘長途客運，因此當局也在緊急尋找同車乘客。