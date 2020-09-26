青島碼頭無症狀患者現蹤逾萬人受檢！接觸者曾搭長途車

中國青島市衛生健康委員會 24 日深夜通報，有 2 名曾接觸過進口冷凍海鮮的碼頭裝卸工人，被驗出感染新冠病毒，經判定為無症狀感染者。青島港緊急對其他在碼頭工作的 1 萬多名工人進行檢測，所幸結果呈現陰性；不過由於確診工人有密切接觸者近期曾搭乘長途客運，因此當局也在緊急尋找同車乘客。
根據陸媒《澎湃新聞》報導，疫情發生後，青島港按照當地衛健委指示而啟動應急預案，成立疫情防控應急指揮部和 8 個疫情防控督導組，從貨物處置、人員隔離、篩選排查等各方面迅速響應，並按照「應檢盡檢」的工作安排，在青島港設立 7 個採集點，對全港 2 萬多名職工進行檢測。 25 日率先完成的 12492 人全數呈現陰性，預計於今( 26 日)完成其餘人員檢測。
報導並指出， 24 日確診的其中 1 位 40 歲董姓男子，其密切接觸者牛姓男子，曾在 22 日清晨攔乘青島至沂水的長途客車，於中午到達沂水長途汽車站，下車後即趕往 5 路公車站搭車，在沂水縣許家湖鎮萬泉湖公交車站下車後，步行回沂南縣蘇村鎮牛家小河村的家中，預計有機率在密閉車廂中接觸到其他人。
當局按照防疫要求公布車牌號碼，呼籲在前述時段乘坐該輛長途客車和公車的乘客，應立即居家隔離，並與沂水縣疾控中心聯繫。
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