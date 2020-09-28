山寨日系雜貨「名創優品」　爆出指甲油致癌物超標千倍

中國雜貨品牌「名創優品」至今年 6 月，全球有超過 4200 家門市（ 2533 家位於中國境內），但自開幕以來常被控抄襲日本其他品牌，靠著與知名電影、卡通合作、明星代言成功改善形象，名創優品日前向美國證券交易委員會（ SEC ）提交 IPO 招股書，將於交易所上市。然而，昨（ 27 ）日名創優品登上微博熱搜的原因竟是一款指甲油被驗出致癌物超標 1400 多倍。
綜合中國媒體報導，上海藥品監督管理局近日發布的抽檢質量公告，名創優品代理的一款名為「一步可剝指甲油」的化妝品，檢出三氯甲烷（致癌物）量高達 589.449μg/g，是國家標準限值 0.40μg/g 的 1400 多倍。名創優品申請複檢，但經深圳市藥品檢驗研究院複檢，結果仍不合格。
有名創優品店長向中國媒體抱怨，這些不合格的商品是在去年被抽驗，責任在供應商，店家只是負責銷售。推卸責任的言論引來中國網友一片罵聲，指責雖然說責任在供應商，但名創優品也應該要負一定責任，杜絕類似情況發生以保障消費者健康安全。網友更指出，早在 6 月份，名創優品就有一款兒童餐具三聚氰胺超標。
對此，名創優品回應，該公司與供應商對涉事商品進行第三方復檢，測試結果是合格的，但藥監局復檢仍不合格。公司尊重藥監局的檢測結果，涉事指甲油已作下架處理。