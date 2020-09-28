山寨日系雜貨「名創優品」　爆出指甲油致癌物超標千倍

中國雜貨品牌「名創優品」至今年 6 月，全球有超過 4200 家門市（ 2533 家位於中國境內），但自開幕以來常被控抄襲日本其他品牌，靠著與知名電影、卡通合作、明星代言成功改善形象，名創優品日前向美國證券交易委員會（ SEC ）提交 IPO 招股書，將於交易所上市。然而，昨（ 27 ）日名創優品登上微博熱搜的原因竟是一款指甲油被驗出致癌物超標 1400 多倍。

▲上海藥品監督管理局9月23日發布檢驗報告，其中名創優品的指甲油致癌物含量嚴重超標。（圖／翻攝自微博影片）