網紅評論「台式蛋炒飯」！驚人回應讓網友讚翻

The China Post報導，熱愛旅遊的網紅小探四處蒐羅台灣在地美食，並在個人YouTube頻道Terry Films分享各類台灣美食製作過程。日前，他前進彰化，找到遠近馳名的正宗台式蛋炒飯，影片中師傅專業的翻鍋模樣，吸引超過450萬人觀看，就連Uncle Roger都在下面留言評論，直呼太專業。

▲台式蛋炒飯(圖|翻攝自Terry Films影片)

留言寫道：「哇，這位真的是專業炒飯達人，一切都完美。」

▲Uncle Roger留言寫道：「哇，這位真的是專業炒飯達人，一切都完美。」 (圖|翻攝自Terry Films影片留言)

影片中，只見炒飯師傅熟練地先將蛋打入鍋中開始快速翻炒，接著加入洋蔥、青蔥一同拌炒，最後把隔夜飯倒入，一邊壓鬆結塊的飯粒，一邊翻炒，展現高超翻鍋技術。

▲炒飯師傅專業翻炒(圖|翻攝自Terry Films影片)

加入鹽巴等調味料後，香噴噴的炒飯起鍋，倒入盤裡令人垂涎三尺。接著，炒飯師傅再開火，把混著蝦仁打散的蛋汁，以及青蔥倒入鍋中翻炒，完美的大片嫩蛋完成，將其放上剛剛炒好的飯，色香味俱全。

Uncle Roger的留言讓粉絲又驚又喜，紛紛留言回應：「希望Uncle Roger可以拍評論台式蛋炒飯影片!」、「這位廚師應該教傑米奧利佛如何炒飯」、「 Uncle Roger認可台式炒飯。」