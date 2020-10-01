《模犯生》出書呼應現實　泰國學運示威寓言

根據四方報報導，2017年上映的泰國懸疑片《模犯生》將資優生當槍手幫忙大考作弊的故事描寫得緊張又刺激，同時勾起不少人求學時的回憶。上映後獲得全球觀眾的大量好評，同時是2017年泰國票房最高的電影。因而在今年又推出《模犯生》影集版，並且小說出了繁體中文版，於今年10月6日上市，目前在各大網路書城已可訂購。
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該作品反映出泰國的貧富差距和校園權力問題，女主角小琳之所以從模範生走偏，就是因為她發現老師收富家子弟的錢洩題，而校長也私下偷收錢，她才憤而靠作弊賺錢。直到最後大家才醒悟，錯的是體制，教育體制乃至於整個社會出問題了。沒想到2020年的泰國學生會走上街頭，甚至有個抗議團體靈感來自於《模犯生》，就叫「壞學生」。
許多學生投入民主運動中，除了反政府、改革王室，同時希望政府改善僵化的教材或是膨脹的教師威權，學生們面對積累已久的結構問題，選擇鋌而走險上街抗議，背後都是層層的積累，「在我們這一代結束它！」正如學運團體領袖在舞台上和大夥的振臂一呼，都是經過長時間對惡勢力的容忍，最終決定不再忍了。
如今回頭去看《模犯生》這部作品，可以感受到整本書彷彿是一種寓言，恰如《飢餓遊戲》，當不公不義的事每天發生，當獨裁越演越烈，遲早會逼得民眾走上街頭。