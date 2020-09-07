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創新服務獎／大屯有線電視股份有限公司

娛樂中心 / 綜合報導
calendar_today2020-09-07 17:05:05

▲服務推動類-創新服務獎 （圖／翻攝自youtube）
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▲服務推動類-創新服務獎

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創新服務獎 金視獎 大屯有線電視

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