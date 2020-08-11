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新竹市啟動智慧醫療論壇 竹健康E起來

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
為促進新竹市發展智慧醫療與智慧健康照顧，新竹市衛生局今(17)日舉辦《健康e起來─新竹市智慧醫療論壇》，首度針對智慧醫療領域創立產、官、學的交流平台，針對慢性病智慧照護、兒少健康、智慧減重及營養管理、遠距長照等4主題，邀請新竹國泰醫院李興中院長、台灣長照醫學會劉伯恩理事長、台大新竹分院精神科林建亨醫師、國立清華大學特殊教育學系謝協君教授、台灣智慧醫養產業發展協會左典修理事長，以及翊晟科技負責人孫晨祐等各領域專家出席分享研究成果。本智慧醫療論壇也同步於網路社群平台直播，提供相關專業人士及重視智慧醫療的市民一同參與。
 
新竹市副市長沈慧虹在會中提到，雲端科技固然好用，但要能「接地氣」的在地運用，才能將效益最大化，讓智慧產業永續發展。本市為科技城，市府已擬定包含智慧交通、智慧醫療照護、創新創業、智慧基礎建設、智慧教育、智慧治理、智慧觀光等七大面向，據以作為本市智慧城市的推動計畫藍圖。
 
衛生局王宗曦局長則表示，新竹市做為科技首都，是結合科技與人文發展併存的幸福城市，未來新竹市的公共衛生政策將朝民眾就醫、長照服務、心理健康、預防保健、傳染病防治、食安防護及兒童幸福等各面向積極發展，並配合引進數位化的智慧健康服務，成為新竹智慧城市最重要的其中一塊拼圖。





本論壇分為慢性病照護、兒少健康、營養管理、遠距長照等4主題，期待能透過各與談專家彼此交流互動，碰撞出更多具臨床應用可行性的醫療科技，分享內容如下：
 
新竹國泰綜合醫院李興中院長說明，慢性病是影響國人健康主要因素，如何協助糖尿病人做好自我照護、穩定控制血糖，都是智慧醫療的發展方向。照護頻繁往返醫院的慢性病患者，可利用智慧工具如APP等，將平日測量的血糖、血壓等數值回傳至醫院系統，讓醫師能夠一目瞭然，及早介入檢測照護，預防共病發生，達到預防醫學之目的。





台大新竹分院林建亨醫師表示，新竹市兒童人口占率居全國前茅，兒少疾病檢測及預防更為重要。智慧裝置可用於兒童注意力不集中過動症的初步檢測，協助醫師及早診斷。國立清華大學特殊教育學系謝協君教授說明，開發中的過動症檢測軟體，採用台灣本土的視聽覺元素，兼具教育學習功能，未來希望透過智慧工具建構國內常模，協助家長盡早掌握孩子的黃金治療期。
 
新竹市衛生局推出智慧減重工具，負責開發的翊晟科技孫晨祐指出，新竹市除了持續推動社區營養中心，也透過AI圖像掃描串連至民眾熟悉的通訊軟體，成為全台衛生局第一個搭載AI掃描與營養衛教的智慧減重工具，可促進市民維持健康體重並學習正確營養知識。台灣長照醫學會劉伯恩理事長表示，以往採用飲食流量表搭配體重變化，讓醫師瞭解病人飲食情形。智慧減重工具上線後，有助於即時掌握病人飲食內容，避開使體重上升的地雷食物，提升體重控制成效。





台灣智慧醫療協會理事長左典修表示，長照2.0時代來臨，新竹市作為全國科技之都，最適合在照顧長者健康的實際應用上，導入更多智慧系統及工具。衛生局指出，未來將透過數據資訊平台與智慧化系統結合，強化長照服務中的危險預警、照護教學、照顧品質三大區塊，長照機構和照護人員可將資源作更有效地運用，並全面性提升市民的長照品質。
 
新竹市衛生局表示，智慧醫療的發展方興未艾，現場6位專家來賓皆帶來最新的智慧工具應用趨勢，新竹市正逐步走向智慧醫療城市，如今年推出全台首創的衛生局智慧客服工具，以及疫情嚴重時啟動之通訊診療，大幅減少民眾外出就醫的次數，為政府有效防疫不可或缺的一環；另還主動發展供市民線上查詢的新竹市口罩地圖及。未來將主動導入更多智慧工具及照護系統，為各年齡層的市民健康建立更全面的照顧。


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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