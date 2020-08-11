他防護你放心！終結HIV不只要篩檢，更要「預防性投藥」

面對愛滋患者，醫方不能不知的事
除了患者本身的防護，醫療人員也應了解篩檢及預防等面對性傳染病患者時的相關措施。透過不同的檢測結果給予不同的治療及防範措施，台灣2018年的新通報感染者與2017年相比，下降超過20%，近10年首度呈現逆轉的負成長狀態，澳洲新南威爾斯省2015年~2017年新感染患者比例也明顯下降了25%。由此可見其重要性。
篩檢是第一步
淋病、梅毒等性病患者感染HIV機率相當高，部分風險甚至增加10~20倍。因此我國推動「性病及藥癮病患全面篩檢愛滋病毒計畫」，針對性病患者篩檢愛滋病毒。
檢驗為陽性：轉介治療
U=U感染者控制，醫病都安心
感染者在確認感染後，及早服用「抗病毒療法藥物(Antiretroviral,ART)」，便可持續讓體內病毒保持在檢測不到的狀態，如此便不會將病毒傳染給性伴侶。
根據PARTNER2研究顯示，感染者服用抗愛滋病藥物療法(ART)藥物後，便可將病毒控制在低於200copies/ml的狀態，此狀態下檢測不到病毒就不具傳染力，也就不會有傳染的風險，即便是無套性交亦不具傳染力，即為「U=U」，測不到病毒(Undetectable)=不具傳染力(Untransmittable)。
檢測為陰性：沒感染≠不感染
PrEP暴露者預防，醫師更放心
在經過完整檢驗，確認為陰性未感染愛滋病毒的人，不代表從此都不會有受到感染的風險。因此為了避免感染的可能，除了衛教患者性交全程戴套、避免危險性行為外，醫師會經過評估後進行「暴露前預防性投藥」，透過服用「抗病毒藥物(TDF/FTC)」保持體內足夠的藥物濃度避免感染，也就是所謂的「PrEP」。
根據多項研究證實，此方式可預防愛滋感染、降低感染機會，達到預防的目標。法國進行的隨機雙盲研究，「IPERGAY」結果顯示，使用PrEP預防投藥，可降低將近9成(86%)的愛滋病感染風險。暴露者透過預防性投藥，多做一步便能達到雙贏的局面。
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