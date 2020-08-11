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攝護腺癌也有惡性高低之分？不治療可能失明腦轉移？黃一勝醫師：癌細胞會自給自足

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）



今健康／郭家和


攝護腺癌惡性高低差異大 高風險轉移性族群要小心


年齡的老化加上飲食西化，攝護腺癌已成為男性國人第五大癌症，很多人認為攝護腺癌是發展緩慢、不一定要積極治療，相比其他癌症是較為溫和的，所以即使得到了也能再存活個十幾年沒問題，然而，攝護腺癌有惡性高低的差別，不可一概視之，臨床上也有患者確診後不治療，而轉移至腦部甚至失明的案例。新光吳火獅紀念醫院外科部部主任黃一勝醫師解釋，攝護腺癌是一個多面向的癌症，假如是屬於低風險的病患，確診後存活十年以上確實不少，但若是高風險的轉移性攝護腺癌族群，就容易有癌細胞轉移問題，可能會轉移到骨頭造成疼痛、骨折，也可使神經受到壓迫，因此許多高風險的轉移性攝護腺癌病人在癌症末期時，身體多處器官皆受癌細胞侵害，生活品質苦不堪言。





高風險轉移性攝護腺癌三大指標 超前部署增加存活


隨醫療科技進步，針對高風險轉移性攝護腺癌已有既定標準，高風險的轉移性攝護腺癌有三大指標，第一是格里森分數八分以上，第二就是骨轉移超過三處以上，第三則是出現內臟轉移，若三大指標達兩項以上，即屬於高風險的轉移性攝護腺癌。


黃一勝說明，攝護腺癌的主要治療為荷爾蒙治療，針對高風險轉移性的患者，荷爾蒙治療初時會有效果，但在檢測發現無法使 PSA 降到正常值，且平均7.4 個月後就開始失效，復發後必須接受下一線治療，平均存活率僅約兩年多。目前較新的治療趨勢是「超前部署」，及早截斷攝護腺癌賴以生存的荷爾蒙來源。


黃一勝解釋，荷爾蒙治療的方式就是抑制睪丸製造男性荷爾蒙，另外約5%左右的男性荷爾蒙是從腎上腺分泌的，現今更發現攝護腺癌本身的癌細胞也會分泌男性荷爾蒙，幾乎是自給自足，所以如果只抑制睪丸與腎上腺製造男性荷爾蒙仍顯不足。必須提前使用傳統荷爾蒙治療再加上新型雄激素抑制劑，同時抑制男性荷爾蒙的來源。研究發現，超前部署的做法可延長荷爾蒙治療的有效期、延後病程持續惡化，並延長需要使用下一線治療的時間，大大增加病人存活率。





高風險轉移性攝護腺癌 健保給付新性雄性素抑制治療


在國內，新型雄性激素抑制劑已納入健保，盼能幫助更多需要的患者獲得更好的病情控制，黃一勝呼籲，如果診斷屬於高風險的轉移性攝護腺癌，也不要輕言放棄，因為隨著抗癌的武器越來越多，患者能夠得到更多、更有效的治療。





以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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