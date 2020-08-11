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缺乏維生素Ａ易眼乾疲憊　６大情況要注意，營養來源報你知

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
現代3C產品發達，不論是工作或休閒大多仰賴電腦或手機，就連查資料也多是從網路上搜索，時間往往長達好幾個小時，甚至超過半天的時間，這樣長時間的使用3C產品，也讓不少人有眼乾疲憊的困擾。不過出現眼乾疲憊的情況時，除了要留意適度讓眼睛休息，也要留意是否有維生素A缺乏的情況。


眼乾疲憊是維生素A不足？６大情況要注意！


王海玲營養師就表示，維生素A是人體相當重要的營養素之一，保護視力就是其中一項最主要的功能，維生素A長期缺乏，會使得眼睛適應光的能力下降，影響眼部健康，因此常會有眼睛乾澀、疲倦的情況，甚至有夜盲症的情況出現。除此之外，維生素A缺乏者也容易出現皮膚乾燥、發育不良、四肢無力、免疫力下降、頭髮乾燥等，若有上述這些情況的民眾，更要留意維生素A攝取。


#眼乾 #眼睛乾澀 #眼睛疲勞 #夜盲症 #維生素A #免疫力 #癌症 #防癌
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維生素A也有利於預防癌症？


除了前述提到的保護眼部，維生素A的主要功能也包括強化皮膚黏膜、增進骨骼及牙齒發育等，而補充適量、足夠的維生素A在研究中也發現，對於預防癌症也相當有助力。


研究指出，維生素A有利於維持細胞核的完整性，加速其DNA的修復，阻斷細胞的癌變過程，抑制癌症發生的可能性。除此之外，維生素A對於維持上皮組織健康也扮演著相當重要的角色，它能促進並維護上皮細胞完整，並且防止病毒、細菌等有害物質入侵，對於防範皮膚癌、食道癌、胃癌、肺癌、結腸癌、直腸癌、膀胱癌等上皮組織的癌症都相當有幫助。


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保護眼睛、維持免疫力，維生素A的常見來源


王海玲營養師也指出，維生素A在生活中相當常見，像是胡蘿蔔、南瓜、菠菜、青花菜等蔬菜都攝取得到，水果則可從芒果、柳丁、橘子、香蕉、草莓等攝取，除此之外維生素A也可以在豬肝、雞肝、鴨肝等動物肝臟；或是奶油、蛋黃等奶蛋類食物中攝取得到。而像是維生素A補充劑、魚肝油等食用補充劑也可以攝取得到。民眾可多加參考，並在留意營養均衡的前提之下適量的多加攝取。


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維生素A攝取過多恐有中毒疑慮？


王海玲營養師也提醒，維生素A即便對身體有利，有助於眼部的保養，但不論是什麼營養攝取過多都過猶不及，維生素A若長期攝取過多，恐會引起維生素A慢性中毒，容易出現食慾減退、噁心、想吐、頭痛、視力模糊、皮膚乾燥、關節疼痛、容易掉髮等情況。因此在攝取來源還是多鼓勵從食物中攝取，若有食用補充劑需求的民眾，也應先與營養師、醫師、藥師等專家詢問，以避免擅自補充而無意間攝取過多或吃到不良產品傷及健康。


資訊來源：王海玲營養師《每天清除癌細胞》


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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