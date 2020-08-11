經常這也痛那也痛，是筋膜還是神經出問題？注意時間長短和感覺異常

痛的地方不是問題所在？氣結跟激痛點差在哪裡？
現代人因長期姿勢不良還有生活習慣、工作忙碌等導致運動缺乏，身體就會開始出現慢性痠痛問題，有些人會選擇以按摩的方式舒壓，常會聽到「氣結」一詞，然而氣結究竟是什麼？原力復健科診所侯鍾堡醫師表示，氣結其實就是所謂的潛伏激痛點，在疼痛還沒開始發作的時候，肌肉會結成一塊，按壓時還不會真正感覺疼痛，一旦身體處於免疫力下降或變得虛弱時，患部就會成為主動激痛點。
相對於潛伏激痛點，侯鍾堡說明「真激痛點」必須滿足三個條件，第一，按壓患部會確實感到疼痛；二，按壓患處會產生轉移痛，不是只有按壓處有疼痛感，周圍也會跟著疼痛；三，醫師以針觸碰疼痛點後，肌肉會有跳動震彈。由於潛伏激痛點與真激痛點會互相轉換，侯鍾堡提醒，如果沒有找到痛的根源，就會造成反覆性疼痛，患者可能感覺疼痛感一再發作，在治療上必須找出真激痛點加以處理。
這裡痛那裡也痛？是筋膜發炎還是神經出狀況？
許多人不知道自己的慢性疼痛到底是哪裡出了問題，侯鍾堡說明，可以先自我簡單檢視，首先以時間來分辨，如果慢性疼痛超過六個月，可能就不是肌肉的問題。如果只是純粹肌肉緊繃，平常以熱敷、按摩、伸展運動來舒緩，約兩週就會痊癒改善，超過兩週以上就要注意可能有筋膜發炎或其他問題。此外，如果外物接觸肌肉時產生感覺異常，或某一部位產生特別的麻、痛、刺、熱、灼等奇特感覺，就有可能是神經症狀，必須盡快就醫檢查。
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