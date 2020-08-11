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咳嗽按壓肺經穴位助緩解，久咳超過２～３週者盡早就醫

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
咳嗽是一種相當常見的症狀，不少疾病都常見以此症狀表現，其也是一種保護性的呼吸反射動作，有利即時排出異物。引起咳嗽的原因非常多，在有咳嗽情況時，除了想辦法緩解當下的咳嗽情況，也應找出原因加以改善，過久或過於激烈的咳嗽也要注意也其是否為較嚴重的疾病所致，如癌症等。而在就醫檢查之前，民眾也可以嘗試按壓穴位來緩解當下的情況。


按壓肺經穴位，有利初步緩解咳嗽不適


王長松中醫師表示，五臟六腑的問題雖然都有可能出現咳嗽情況，但肺部的功能失常卻是咳嗽發生的共同機理，因此若有出現咳嗽情況者，初步可先按壓肺經上的穴位緩解，其為常見最有效的方法。


受涼咳嗽喉嚨癢，按壓列缺穴有利改善


受風、受涼時，因為咽喉發癢所引起的咳嗽，王長松中醫師建議可嘗試按壓列缺穴來緩解。其位置於前臂外側拇指下方，從手腕橫紋處算起約一寸半的距離有個凹陷處。列缺穴是肺經的絡穴，和任脈相通，按壓這個穴位左右手各3-5分鐘有利清肺潤燥、散風祛邪、宣肺解表。


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咳嗽喉嚨腫痛時，按壓少商穴有利改善


若咳嗽伴隨著咽喉發癢、腫痛情況，或者是有慢性咽炎發作、咽喉有痰吐不乾淨時，王長松中醫師則建議可以用指甲的邊緣點壓少商穴。其位置於拇指外側的指甲角邊。點壓此穴位有利改善咽喉腫痛、咳嗽、鼻出血、外感發熱等情況。


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咳嗽有白痰等情況，按壓尺澤穴等有利改善


當咳嗽出現了有大量黏著的白痰，且伴隨著胸悶、上腹不適、食慾不振的情況時，王長松中醫師則建議可按壓尺澤穴作改善。其位置於手肘橫紋外側，按壓這個穴位有利泄肺止咳。另外也可同時搭配豐隆穴化痰降氣，其位置於小腿的前外側，膝蓋至腳踝的中間處。


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乾咳無痰、少痰時，按壓太淵穴等有利改善


若咳嗽的情況是乾咳沒有痰，或者是少痰不容易咳出，又或是伴隨鼻乾咽燥，病史較長的情況，通常屬於陰虛，可任選按壓列缺穴、太淵穴、經渠穴，並配合中府和肺俞進行穴位按壓。列缺穴位於前臂外側拇指下方，從手腕橫紋處算起約一寸半的距離有個凹陷處；太淵穴位於拇指下方手腕的外側橫紋處；經渠穴則位於太淵穴的下方約一寸距離的凹陷處。


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久咳不癒超過2~3週，盡早就醫檢查。


除了上述初步以穴位按摩的方式改善咳嗽不適之外，今健康也提醒民眾咳嗽是疾病常見的表現症狀，而非疾病本身，因此除了改善咳嗽症狀外，也要特別注意起因並加以治療、改善。胸腔內科林建忠醫師也曾表示，久咳特別是超過2~3週者，更應及早就醫檢查，最好能照X光確認，以避免如肺癌等重病纏身卻不自知。


資訊來源：
王長松中醫師《人體排寒手冊》
胸腔內科林建忠醫師受訪資訊


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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