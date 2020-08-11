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外食族餐餐吃便當體重飆高？菜、肉、飯比例正確控血糖防復胖

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
外食族餐餐吃便當如何減重？營養師提醒比例與種類要慎選


許多人因工作繁忙因此不能夠餐餐自理，經常需要外食的人一定都會好奇，如果想要減重，要怎麼吃三餐才能達成呢？營養師高敏敏建議，外食族可以審視自己的飲食內容，以澱粉類為例每餐白飯以一碗為限，若能用糙米、藜麥等取代能攝取到更好的營養與纖維，而且糙米、藜麥這類澱粉對於血糖控制更好，可避免體脂肪過度囤積。





每餐蔬菜盡量吃到一碗半份量，兩到三種類別混合，盡可能攝取不同顏色的蔬菜。蛋白質和肉類，則建議一個手掌的份量。由於豆、魚、肉、蛋都算在這個類別裡，要注意煎炸類盡量以蒸煮類替代，避免攝取過多飽和油脂，如果能夠每天均衡攝取並注意份量，是對外食族群減重有幫助，也能達到身體每天所需的基礎營養。


另外，想控制體重的外食族，也必須逐步改變過去不良的飲食習慣，假設本來天天吃甜食，馬上變成完全都不吃，甚至強迫自己天天運動，身體很快就不堪負荷，減肥失敗不說更可能導致體重反彈而復胖。營養師建議，飲食與運動的調整皆非一蹴可幾，循序漸進才是健康減重之道。





錯誤飲食容易造成癌變？長期接觸致癌物質是原因


飲食和身體健康息息相關，很多外食族會關心自己的健康是否因此受到影響，高敏敏營養師表示，從目前相關文獻研究顯示，癌症中約5%至10%與基因有關，而90%到95%的癌症是環境所導致，環境中又以飲食習慣佔30%到35%最多，由此可知，良好飲食習慣對於防範癌症至關重要。


高敏敏指出，飲食中的致癌物質要真正誘發癌變，需要長期接觸甚至達十年以上，原因是細胞癌化必須經過很長一段時間。換言之，一部份的癌症是長時間的不良生活飲食累積，並不是一朝一夕造成。營養師提醒，預防癌症還是要從生活著手，並且均衡飲食、維持運動，才是最好的防癌方式。


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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