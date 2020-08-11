減肥吃水果不能吃正餐、水果愈甜愈胖？吃對時間、份量才是關鍵

很多民眾為了減肥，常聽信網路瘋傳偏方，或只用單一水果取代主食，以為多吃水果攝取纖維就能順利減重。營養師高敏敏說明，根據衛福部提出的每日飲食指南，有許多類別的食物要攝取，不同的食物都有其不可或缺的營養素，因此水果可以取代主食的迷思是不正確的，錯誤的飲食方法將會使身體造成許多負擔，溜溜球效應可能也會因此找上門，不但沒辦法達到減重的目標，反而會越減越難瘦。
健康減重可以怎麼吃水果？越甜水果越胖？
那麼要怎麼吃水果才能對減重有幫助呢？高敏敏建議一天吃的份量控制在兩份到四份，如果沒辦法拿捏份量，可以拿一個碗裝水果，大概是八分滿的狀態，是為一份，並建議可以選擇在餐前餐後一小時吃，在下午時間吃也能避免一時嘴饞而吃了一些高熱量的下午茶。而有在認真執行減重計畫的，可以視情況降低每天攝取份量，但是最少一天要攝取一到兩份水果，才能維持每天身體所需的營養。
大家可能也會對高甜度的水果，是不是就不適合減重的人吃有疑慮，糖尿病衛教學會曾對水果甜度影響血糖高低做過一個調查，發現有七成以上的民眾認為較甜的水果會讓血糖上升比較快，反而認為不甜的水果可以多吃。高敏敏表示這其實是錯誤迷思，因為很多吃起來很甜的，反而不是高GI的水果，像是櫻桃、奇異果、小番茄、柳丁、蘋果、芭樂等，這些都是口感香甜，但是其實是低GI的水果，反而能延緩血糖上升、增加飽足感，所以減重的人也不用擔心，很甜的水果就不能吃，如果還是會擔心攝取過多，可以拿出一個碗，把想吃的水果都放進去，大概八分滿的份量，也是一份，所以要特別注重的是份量而不是甜度。
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