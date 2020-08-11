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三餐如何吃才能防止癌症上門？掌握六大飲食方針

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
六大防癌飲食方針 持之以恆維持健康


癌症多年為國人十大死因之首，與飲食息息相關的大腸癌更居癌症發生率第一名。究竟該如何從日常飲食著手，降低罹癌機率？營養師高敏敏說明，要預防癌症發生，飲食方面有六大方針可注意。第一，確保真正均衡飲食；第二是攝取彩虹蔬果579，兒童及青少年應要每天攝取3份蔬菜2份水果，女性成人則是4份蔬菜3份水果，男性成人5份蔬菜4份水果；第三是新鮮、天然的食物；第四是限制飽和油脂攝取；第五是避免吃太多油炸物以及過量紅肉；第六是含糖飲料要戒掉，並可以用茶代替。營養師提醒，癌症非一朝一夕造成，從日常生活調整正確飲食並且持之以衡，才能真正達到防癌目的。





致癌物質分等級　這些食物少吃為妙


高敏敏指出，根據世界衛生組織所屬《國際癌症研究機構》（International Agency for Research on Cancer），依照物質致癌的可能性高低可分為四級。所謂第一級致癌物，是指對人類有明確致癌性的物質，如：黃麴毒素、酒精、加工肉品、菸草、檳榔，第二級A類致癌物，對人類致癌可能性極高的物質，如：高溫油炸、紅肉、農藥。


煎或炸等高溫烹調方式、烤焦碳化的食物，會產生一種叫做多環胺的致癌物質，無論是依附在食物表面或是呼入人體，都是會增加呼吸道、胃腸道癌症的風險，需避免攝取過多肉鬆、魚鬆類相關食品。加工肉品則是含有亞硝胺，如：香腸、培根、臘腸、熱狗，都是會增加大腸癌的發生率，保存不當或是發霉的食物，易產生黃麴毒素，如：花生類產品，長期飲酒者、B型肝炎或C型肝炎的患者，若吃進含有黃麴毒素的食物，容易誘發肝癌。





多吃七大類食物　攝取防癌營養素


隨著健康意識逐漸抬頭，許多國人開始注意要怎麼吃得健康又防癌，高敏敏提出七大類別食物，是可以從日常飲食攝取，高膳食纖維食物，能夠幫助身體代謝，維他命A及β胡蘿蔔素，像是紅蘿蔔、木瓜、紅椒、黃椒等，對於粘膜和皮膚修復都很好。維他命C，檸檬、柑橘還有新鮮蔬菜等，身體不會製造只能依靠飲食攝取，容易因壓力而流失。維他命E，堅果類、植物油等。十字花科，花椰菜、高麗菜等，裡面有含硫化物一吲哚可以幫助對抗癌細胞。


另外，亞洲人常吃的豆製品，包括大豆、黃豆等含有「大豆異黃酮」，具有相當高的營養價值。最後也可適量攝取兒茶素，又以綠茶為良好來源。高敏敏說明，這些食物與營養素都能助於減少身體內的細胞癌變，平日除了避免攝取過量已列入致癌物質的食物，也要注意營養均衡及適當運動，才是維持健康的最佳方法。


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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