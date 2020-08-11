缺牙導致牙齒歪斜，愈快植牙愈好？魏倫仕：矯正要全面考量

長年缺牙，做植牙把洞補起來就好？牙醫師提醒，齒列矯正必須全面考量，貿然植牙未必能達到最理想的效果。台中樂庭牙醫診所院長魏倫仕指出，數月前一名四十多歲的患者因洗牙就診，看診發現其下下顎左右大臼齒各有缺牙，原先以為必然走上植牙一途，魏倫仕卻點出必須先透過矯正改善牙齒歪斜，否則後序仍會有難以清潔或咬合等問題。女病患原先是因久未洗牙而找上門，現在也順利接受正確矯正中。
魏倫仕說明，女病患原本不洗牙、也不處理缺牙，對口腔健康保持隨性的態度，但是身為專業牙醫師，有義務和責任從各種角度幫病患規劃，而非「只是一個健保病患」協助一般洗牙而已。魏倫仕舉例，該名女患者真正嚴重的問題是缺牙造成的周邊牙齒歪斜，包括二顆缺牙的前牙及對應的上牙都因為長年代償性咬合而歪斜，應該先做矯正讓二顆傾斜的前牙回到正確的位置再做植牙，然後再做下一階段矯正歪斜的上牙，否則光是植牙還是會因為一口亂牙難以清潔而發生蛀牙或是咬合不好等其他問題。女病患聽完魏倫仕分析後才改變觀念，配合接受隱形矯正牙套，預計一年後再植牙。
自小經驗牙齒矯正 魏倫仕：先替病患設想牙口健康
植牙手術當道，魏倫仕卻往往反其道而行，站在病患角度相勸別急著植牙，而是採取矯正全面考量。會有這種看診做法，源自魏倫仕自小在美國念書時接受過矯正的經驗。當時他是用傳統鋼絲，而且維持器戴了很長一段時間，在四年級還曾經將維持器和餐巾紙包在一起，發生不小心丟進美國某個偏僻麥當勞垃圾桶裡的慘劇。雖然最後開車三個小時回去翻垃圾桶找回了維持器，讓魏倫仕被罵到臭頭，但是後來矯正成果不錯，他長大後認為被罵也值得，因此為病人看診時也希望結合植牙跟矯正，幫病患找回好用健康的牙口。
不只是對植牙患者說「且慢」，魏倫仕對要求做瓷牙貼片的病人，也常勸他們不要著急。魏倫仕說明，常見到初出社會急著改善牙齒美觀的女性前來諮詢，這類病人往往只是上側門牙凹陷等簡單問題，但因為用瓷牙貼片必須先修掉一部分牙齒調整表面厚度，而只要約莫一年就能達到效果的隱形牙套，有時會是較好的選擇。魏倫仕舉例，有病患治療前開口笑時上牙齦完全暴露，還合併有骨性凸牙，但在接受隱形牙套合併拔牙治療之後，目前縫隙已經關起來到只剩半顆牙，不但整個人更愛笑且更漂亮自信，牙齒矯正後也順利交到另一半。魏倫仕感嘆，對牙醫師來說只是給予病人完善治療規畫，對病人而言卻是巨大的人生改變，隱形牙套矯正甚至扮演了重要功臣。
戴隱形牙套也能遠距照護？ 預做牙套按進度配戴，出國也能放心
牙科門診常見的另一群病患為年輕學生族，有些甚至一開口就只給牙醫師半年時間，「我要做矯正、但是再過半年要出國讀書」。魏倫仕說明，無法頻繁定期回診的病患其實也適合遠端處理的隱形牙套矯正，病患只需要帶著依療程預做的幾十副牙套出國，未來一年按時戴上張口器自拍口腔照傳給牙醫師檢查是否符合矯正進度即可。如不符合進度，就再回到前二副牙套、並且把配戴周期由10天拉長到14天。
魏倫仕認為，學生族或年輕人喜歡使用網路溝通，往往在診間時看起來心不在焉的青少年，在網路上卻能非常能積極有效率的溝通，醫囑遵從性和自主管理都比診間還好。而且接受隱形牙套矯正最常見的好處就是病患開始正視口腔問題， 當患者每天關注自己的口腔，就是最好的改變。
魏倫仕常對植牙病患說，你一定不在乎種進去多長的植牙、或是補充多少軟組織，只在乎能不能咬、會不會卡卡的、好不好清潔。魏倫仕表示，同樣的道理也適用於齒列矯正族群，醫病所有努力的最終目的，都是讓患者擁有協調的咬合和美觀的齒列，這也是他從小時候就開始在做的事。魏倫仕強調，最重要的還是讓專業醫師評估，病人不可只憑自己的認知，以為想要改善齒列只有植牙才是解決之道。讓醫師全面考量，更有助獲得理想中健康亮麗的牙齒。
魏倫仕醫師：臺灣植牙醫學會醫師、隱適美專業認證醫師、台中樂庭牙醫診所院長
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