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心跳快慢對壽命也有影響？研究：心跳逐年增加，死亡率增2倍

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
心跳對身體健康也有影響  與癌症、糖尿病、心血管疾病密切相關


大多數人對高血壓保有警覺心，深怕得到中風或心臟病，然而極少有病人知道心跳快慢對健康的影響。早年的醫學期刊中曾有報導，哺乳類的壽命和心跳快慢成反比，這些動物一生心跳總數大約10億下，如果心跳越快，壽命就越短。心跳對人類的影響雖不像對一般哺乳類動物這麼明顯，但根據推估，一個平均心跳70下的人，比起心跳只有60下的，平均壽命會少10年左右，甚至有的研究還發現心跳和癌症，糖尿病，心血管疾病的發生有密切相關。


心跳愈跳愈快  死亡率增2倍


新光醫院心臟內科魏承駿醫師所發表最新的心跳軌跡研究，分析金山地區3400名居民20年間的心跳軌跡，發現心跳變化的軌跡和死亡率有密切關係，心跳越快，死亡率是呈線性增加，平均心跳數10年內不斷上升的群眾，死亡率是心跳穩定群眾的2倍以上，而原本心跳很快的群眾，如果能夠把心跳控制下來，發生死亡的風險其實可以下降到和穩定群眾一樣的。


魏丞駿說明，根據最近台灣本土的心衰竭調查，絕大多數的病患心跳都偏高，即使有規則在門診追蹤的病患也是如此，再一次反映了心跳是被大多數人所忽視的生命徵象，理想上最好的心跳是控制在55-60下。過去也許藥物的選擇有限，控制不是那麼容易，很容易造成低血壓，甚至休克，但近年新的藥物不但可以有效短時間內降低心跳，而且對血壓也不會有影響，是病人的一大福音。


心跳突然變快  身體亮紅燈的警訊


魏丞駿指出突然的心跳增加，可能要合理懷疑身體出了問題，貧血、甲狀腺異常、心臟病、糖尿病，甚至癌症都有可能，心跳變快絕對是身體亮紅燈的的警訊，不可輕忽。如果是已經有慢性疾病的族群，心跳的變化與軌跡更為重要，就目前的醫學研究，心跳的快慢對以下三種病人影響最大，分別是：高血壓，心臟衰竭，及缺血性心臟病(冠心症)，尤其是心臟衰竭的病人，一般典型的表現就是血壓低，心跳快，因為心臟的功能好比一個馬達，心臟衰竭就像是馬達故障乏力，每收縮一次只能送出少量血液，所以必須加快它跳的次數(心跳)來勉強補足它的功能，而加快的心跳又會更加消耗已經疲累不堪的心臟，像是一個惡性循環，必須要打斷它，讓心臟休息，病人才能有好轉的機會。


魏丞駿提醒，培養健康的生活與運動習慣，改善心肺功能，除了每天監測自己的血壓外，更要注意心跳，尤其是高危險群的患者，即高血壓、心臟衰竭、缺血性心臟病，這些病人的心跳要控制的更嚴格，心跳大於70下死亡風險就開始增加了，請記住控制好你的心跳就和控制好你的血壓一樣重要。


《延伸閱讀》


．預防心肌梗塞該裝支架？控制三高、抽煙更重要／洪惠風


．變天冷熱都會影響血壓，醫：防心腦血管病變注意這６點


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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