中藥鉛中毒對身體有多傷？顏宗海：傷全身，留意老水管．不明草藥．化妝品等

鉛中毒不只噁心想吐，嚴重恐腦受損甚至死亡
長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海醫師表示，鉛對人體是百害而無一利，雖此次為極少數案例，仍不可大意，能避免應盡可能避免，能堤防應盡可能堤防。醫師也表示，美國疾病管制與預防中心(CDC)就指出，成人體內含鉛的成分不得超過10(µg/dL)，兒童不得超過5(µg/dL)。
顏宗海醫師也表示，鉛毒性主要是作用於「粒線體」上，其會抑制細胞正常運作，當人體不慎出現鉛中毒的情況時，其對健康的傷害是全面性的。毒性若發作在消化系統，患者可能會出現本次中藥鉛中毒事件中患者表現的腹痛、腹瀉、噁心、想吐、食慾不振等情況；若是在泌尿道系統，則可能性功能下降、不孕、流產等；在神經系統則可能導致智力下降、腦部病變、反應遲緩、知覺障礙、倦怠、焦慮、憂鬱、失眠等。也有不少研究發現，鉛暴露和心血管疾病、痛風、腎臟病、精神疾病有關，嚴重甚至可能導致死亡。因此鉛中毒及相關風險，民眾雖不需恐慌，但也不能大意。
（鉛中毒對人體迫害可謂全面，圖為部分說明）
避免鉛中毒，常見風險來源要小心
要避免鉛中毒，避免暴露在風險之中是不二法門，顏宗海醫師表示，這次的案件雖是屬於極為少見的案例，民眾不必過度恐慌，多加留意即可；但在台灣其實有不少民眾在生病時，會自尋管道或聽從親友介紹，使用來路不明的草藥、藥物、偏方等，這是非常常見的來源之一。來路不明的草藥等無經過合格認證，內容物自然便無從得知，含鉛的風險就非常高，使用者根本不知道自己吃下肚的是什麼，因此強調民眾應避免使用，以免還未治好病，健康已暴露在鉛中毒的危險當中。
除此之外，顏宗海醫師也建議民眾，平常應多加留意可能有鉛暴露疑慮的風險，其來源常見包括了老舊水管、老舊房子、鉛蓄電池、汽油抗震劑，以及各種顏料、色料、防鏽漆、塑膠安定劑等。因此平常除了應避免接觸這些風險來源，也要注意避免碰觸後直接進行飲食，例如公園、遊樂園中若有設施出現脫漆，小朋友接觸後就應先確實洗手後再吃東西，以及避免直接吞咬上色、上漆等物品。另外，像是口紅、指甲油等化妝品也可能含有鉛的疑慮，雖然在合法的藥局、藥妝品店中基本上是安全的，但這也就表示民眾更要注意的是來路不明的化妝品及其成分。
懷疑自己可能鉛中毒該怎麼辦？
相信看到這次新聞案件，不少民眾特別是經常到該診所的民眾心裡都會有所恐慌，顏宗海醫師表示，當自己發現可能已暴露在鉛中毒的風險當中或懷疑自己有鉛中毒的可能時，應立即停止使用該藥物或物品等，並即刻前往腎臟科、毒物科作檢查，以利在發現鉛中毒時立即治療作改善。台灣有相當多的民眾忍耐力驚人，恐有警覺性不足的可能，顏宗海醫師強調，若有鉛中毒疑慮萬不可拖延，也不要嘗試喝下大量的牛奶或水來解毒，因為這樣的方式是沒用的，應立即就醫檢查才是上策。而相關物證等，則可交給當地衛生局採驗。
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