久咳不癒竟可能是肺癌徵兆？醫：超過２～３週等情況應盡早檢查

咳嗽原因百百種，危險程度大不同！
義大癌治療醫院內科副院長黃明賢教授表示，咳嗽的起因有很多種，從鼻腔的過敏性鼻炎到支氣管的支氣管發炎，再到食道的胃食道逆流、肺部的細菌、病毒感染等，都有可能引起咳嗽。
咳嗽的表現方式主要分成乾咳、咳痰、咳血三種，一般乾咳常見為慢性鼻咽炎或特發性肺部纖維化等所產生的症狀；咳嗽中帶有痰的除了感冒以外，也有可能是因為氣喘、肺阻塞等所引起；若是咳嗽咳到出血，則有可能是肺部腫瘤或肺栓塞、急性支氣管炎等較為嚴重的問題，此時一定要提高警覺。除此之外，病毒、細菌感染所引起的呼吸道問題，也容易以咳嗽的方式表現，例如新冠肺炎等。
長期咳嗽也和過敏、氣喘有關？
過敏、氣喘所引起的咳嗽在台灣相當常見，兩者也息息相關。黃明賢醫師表示，台灣因島國氣候較為潮濕，塵蟎的問題較為嚴重，加上空氣中的PM2.5等風險因子，過敏性鼻炎的人口比例相當高，若長期未經改善，恐怕會引起氣喘上身。醫師更指出，在台灣約有2成的過敏性鼻炎患者會演變成氣喘，而氣喘患者當中也約有9成的人有對塵蟎過敏的過敏性鼻炎情況，特別是小朋友，不可大意。值得注意的是，家中容易出現塵蟎之處除了民眾熟悉的寢室以外，廚房其實也常見有塵蟎的存在，其原因就是因為過於潮濕，因此除了環境整潔，除溼也相當重要。而咳嗽時若出現了呼吸急促、持續咳嗽、明顯夜咳等久咳症狀，但卻沒有發燒等感染症狀時，都應特別留意，其可能是氣喘已經找上門了。
咳嗽小症莫忽視，小心也和病菌有關！
關於病毒、細菌引起的咳嗽，成大醫院胸腔內科林建中副教授則表示，這兩種起因常會以乾咳作最初的表現，病毒型的感染主要是以乾咳為主，而細菌型的則主要以咳痰表現，例如2020年最受全球關注的新冠肺炎。除此之外，百日咳、肺結核等也會引起嚴重的咳嗽，兩者屬於細菌感染。百日咳因有接種疫苗，所以成人較少見，大多出現在嬰幼兒身上。不過也常見以家庭為單位出現小規模的群聚感染，其經調查發現可能為成人出遊回國後，將國外百日咳的細菌帶回家，造成家庭中的群聚感染，因此出遊返鄉後應多加留意自身健康狀況。至於肺結核，其也是一種典型的慢性咳嗽主因之一，患者常見會出現很長一段時間的咳嗽，時間可能超過2~3個月之久，且也常見會咳出較濃並偏黃的痰，甚至有些患者也會有咳到出血的情況。
癌症也會引發咳嗽？如何提高警覺？
在咳嗽的眾多原因當中，最讓人害怕的想必就是癌症了。像是肺癌在早期的症狀就非常的不明顯，往往發現時已進入了中晚期，因此如何在早期就發現肺癌的存在相當重要。義大醫院胸腔內科魏裕峰主任就表示，咳嗽對於肺癌而言時間的長短非常關鍵，肺癌也會有久咳的情況，而有別於前述所提到的病菌感染或過敏、氣喘等引發的咳嗽，肺癌的所引起的往往會是以月計算，且常常會有合併聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸困難、胸悶、胸痛、咳血等情況。
肺癌早期難以發現，魏裕峰醫師也提醒民眾，若有自覺本身就是肺癌的風險族群，例如抽菸、有家族史等，應盡早就醫檢查，特別是有家族史者。台灣就相當常見本身沒有抽菸卻罹患肺腺癌的患者，當中又以女性居多，主要就是和家族史有關，尤其是久咳不癒超過2~3週者，更要提高警覺，盡早至胸腔內科照X光檢查為佳。
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