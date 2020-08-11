骨頭要好只吃鈣不夠，認識營養素「協同作用」：缺乏維生素D當心免疫、代謝出問題？

骨頭要好只吃鈣不夠？當心忽略營養素「協同作用」

#協同作用 #養骨 #鈣 #維生素D #維生素K2 #鎂 #咖啡

生活型態易缺乏維生素D 微量元素與Omega3要吃夠

咖啡有好處但不是人人可喝？做好養護2關鍵才是健康之本

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