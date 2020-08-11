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骨頭要好只吃鈣不夠，認識營養素「協同作用」：缺乏維生素D當心免疫、代謝出問題？

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）



骨頭要好只吃鈣不夠？當心忽略營養素「協同作用」


食物攝取經過人體消化分為很多階段，包括從進入腸道被消化後再進入血液循環，各個階段需要不同酵素與營養物質參與。林曉凌醫師指出，以骨質來說，鈣是非常重要的礦物質，從腸道進入腸黏膜再到血液循環之間，需要維生素D尤其是活性的維生素D，來擔任搬運的角色。吸收進入血液循環再進入骨頭、牙齒，這些富含礦物質的組織結構內，還需要指引方向的角色，也就是維生素K2，負責讓鈣質可以順利進入需要的器官。此外，鎂離子的作用也是舉足輕重，它像堆砌磚塊的水泥，與鎂離子進行「協同作用」，能使骨小樑更加堅實。醫師指出，鈣、鎂、維生素D、K等營養素，在骨質構成過程中會互相協助，攝取各種適量營養素，才能維持身體健康運作所需。


#協同作用 #養骨 #鈣 #維生素D #維生素K2 #鎂 #咖啡
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生活型態易缺乏維生素D　微量元素與Omega3要吃夠


林曉凌表示，民眾普遍缺乏維生素D與作息方式有關，工作型態導致長期待在室內、假日喜歡待在家中以致缺乏吸收太陽光。近年來，維生素D3的作用越來越被重視，研究發現每一種細胞的細胞膜上都有維生素D的受體，因此與細胞健康具有重要關聯，包括免疫力、代謝功能、維持細胞週期穩定還有荷爾蒙分泌，都與維生素D有相當關係。


除了維生素D的攝取，注意維生素C的攝取也相當重要。此外，鋅、硒等微量礦物質，也屬於大眾較常忽略的重要元素。如果沒辦法從彩虹蔬果攝取到相對的營養素，林曉凌建議在挑選營養補充品時，可以選擇多酚類豐富的種類如：兒茶素、葡萄籽萃取物、松樹皮萃取物、漿果類萃取物。此外攝取好的脂肪也是對免疫功能有益，好的脂肪酸能夠調節免疫功能，Omega3的攝取足量就相對重要。


咖啡有好處但不是人人可喝？做好養護2關鍵才是健康之本


咖啡為含有咖啡因的飲料，有說法認為可降低自體免疫相關健康風險。林曉凌提醒，如果本身屬自律神經較為亢奮、心跳速度快、血壓偏高的族群，並不適合補充咖啡因來調節免疫功能，應減少攝取以降低心肺循環的刺激。另外也要注意睡眠障礙的風險，如果攝取過量咖啡因影響睡眠品質，將連帶影響整個身體恆定狀態。醫師建議，了解自身對咖啡因的耐受度，才能評估適不適合喝咖啡。


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除了飲食攝取調整，還能從養、護兩個面向著手，「養」顧名思義就是有沒有照顧好身體的健康，從充足的睡眠、均衡飲食、規律作息到培養運動習慣，都是需要同時兼顧，雖然可能因為生活忙碌無法面面俱到，醫師建議可以適當選擇營養素的補充來加強免疫功能。「護」則是保護自己避免接觸病原菌，出門應養成戴口罩、勤洗手、保持社交距離等好習慣來因應現在的疫情時代。


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