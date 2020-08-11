🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 健康

慢性發炎是致癌元兇？醫師3招助排毒：睡好覺、吃彩虹蔬果、多運動通淋巴

今健康
calendar_today2020-08-11 18:10:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）



身體長期慢性發炎  當心嚴重引發癌症


慢性發炎與許多健康問題有關，包括心血管疾病、代謝疾病，最嚴重者將導致癌症發生。瀚仕抗衰老醫學中心院長林曉凌醫師說明，癌細胞其實就是病變的細胞，主要是因人體內有一個正常的生命週期，當細胞壽命已盡或是開始出現老化或病變等現象，這時就應該要從細胞核終止細胞的生命週期，但是由於發炎物質與自由基等對細胞造成傷害，改變細胞核中的遺傳物質，控制細胞週期序列的功能已經出現了變化，出現病變的細胞就會不斷地被複製。


醫師提醒，癌變會逐漸在體內發生，通常伴隨的是免疫功能失去偵測、清除不好的細胞或是外來病原菌的功能。當身體累積過多不好物質，免疫系統卻無法及時發現，最後就會變成形成癌症。





對抗慢性發炎  養成規律作息與運動習慣


要避免身體慢性發炎，除應重視飲食均衡，睡眠及規律作息也很重要。林曉凌指出，身體進行睡眠時，器官會開始進行各項修復，包含肝臟解毒、腦神經細胞資訊重整、免疫系統的修復。研究顯示，身體功能健康的人遭睡眠剝奪一周，體內發炎指數會大幅上升，可見規律睡眠對免疫系統和慢性發炎影響之大。另外，淋巴系統是人體重要的排毒通道，淋巴需要透過肌肉收縮才能帶動整體循環，因此養成規律的運動習慣，也是減少慢性發炎的重點。





對抗慢性發炎  飲食如何攝取最有利？


林曉凌指出，植物中含有各種重要營養素，平時應攝取「彩色蔬果」如白色洋蔥、蒜頭；富含花青素的多酚類蔬果，如茄子、彩椒、花椰菜。醫師提醒，不同的蔬菜種類提供不同營養素，應該避免偏食多樣攝取。此外，優質蛋白質也是免疫系統的重要原料，林曉凌說明免疫力好壞關鍵之一取決於免疫球蛋白，而其構造是由蛋白質組成，如果沒有攝取足夠的蛋白質、身體沒有吸收好的氨基酸，就無法產生好的抗體並提供免疫功能所需的營養成分。


該如何搭配飲食比例最有助對抗慢性發炎？林曉凌解釋，不同的營養學角度會有不同的攝取建議，主要是與總體的飲食結構有關聯，近年推行的蔬食文化、抗發炎料理、地中海飲食就是朝著減少精緻澱粉類，增加優質蛋白質與蔬果的方向為主要目的。在攝取蛋白質時也需要考量脂肪種類，例如紅肉的肉與油脂無法分離，通常是以飽和脂肪為主，目前仍建議勿過度攝取飽和脂肪，以免促進相關疾病風險。





以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。


《延伸閱讀》


．三餐如何吃才能防止癌症上門？掌握六大飲食方針


．吃素、吃肉怎麼吃有利防癌？專家：「懂吃」才是健康關鍵

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR][塔羅小測驗]小心健康亮紅燈！！抽排看看最近的健康狀況如何？

[塔羅小測驗]小心健康亮紅燈！！抽排看看最近的健康狀況如何？

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽