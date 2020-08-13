什麼方法最好瘦？營養師：改變用餐順序補充水分才是關鍵

只吃水果瘦很快？均衡飲食才最關鍵
網路經常瘋傳，女明星為保持早餐，只吃水果就達到明顯瘦身效果，各種「水果減肥法」甚囂塵上，是否真能幫助體重控制？陳嫚羚營養師受訪指出，水果減肥法之所以可能減重，最主要的可能因素這種早餐飲食整體熱量攝取不高，營養師解釋，一份水果約一個拳頭大小，總熱量換算在60大卡左右，以女性平均早餐份量來說，三份水果已有相當飽足感，總熱量攝取僅180大卡，與其他飲食類型相比，吃進身體的熱量確實會減少許多。
第二，水果富含膳食纖維以及有機酸，能改善腸道蠕動，女性代謝順暢就能減少便秘問題。陳嫚羚強調，早餐只吃水果的方式，雖然熱量較低又能幫助代謝，惟要注意午餐及晚餐務必飲食均衡，六大類食物都需要攝取，而且各種水果營養素種類不一，切勿只攝取單一水果，多變化日常飲食與水果才是健康原則。
然而，長期三餐只吃水果也可能造成健康隱憂。陳嫚羚說明，水果缺乏蛋白質，當身體缺少蛋白質時容易感到無力，女性會更容易發生貧血。此外，如果減重期只吃水果，一旦恢復正常飲食容易馬上復胖。陳嫚羚強調，以營養師角度而言並不建議使用這種極端方式減重，應養成良好生活作息，才能維持理想體態。另外，陳嫚羚說明，用餐順序也很重要，建議吃飯時以湯、菜、肉、飯的順序。喝水也是影響代謝與體重控制的關鍵，飲水量應以體重乘30至40來換算一天所需水份。盛夏炎熱時更應以體重乘40為喝水標準。陳嫚羚指出，水分攝取足夠，代謝才會跟著變好。
生酮飲食越吃越瘦？嚴重恐導致酮酸中毒
網路瘋傳「戒斷澱粉」減肥法，是否真的讓減重變得更快？陳嫚羚說明，雖然不吃澱粉的方式，減重成功機率相對高且控制體重速度快，但是一恢復正常飲食，同樣會陷入容易復胖的狀況。國外知名生酮飲食達人因瘦身快速而聲名大噪，但是近年發現復胖狀況比以前更嚴重。陳嫚羚指出，完全不吃澱粉無法長期執行，建議還是要諮詢醫師與營養師再做飲食調整。
陳嫚羚解釋，近年「生酮飲食」瘋行，此飲食模式是壓低碳水化合物攝取量，以油脂與蛋白質為主食，容易產生很好的飽足感，幫助進食量下降且總熱量攝取不高。尤其剛開始執行時身體會有脫水狀態，體重數字下降會相當明顯。然而生酮飲食也可能引發各種身體狀況，像是口臭、掉頭髮、肝腎指數變差，便秘，最嚴重者也有酮酸中毒的可能。
陳嫚羚強調，大型研究文獻顯示，長期碳水化合物攝取過低，死亡風險將增加，因此建議想要減重的民眾，還是以均衡飲食、保持運動習慣才是上策。
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。
《延伸閱讀》
．減肥吃水果不能吃正餐、水果愈甜愈胖？吃對時間、份量才是關鍵
．正常吃飯也能健康瘦！肥胖症專科醫師推211餐盤，體重穩穩下降15公斤！