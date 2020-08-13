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陳建仁：大家一起當大仁哥　助惠民醫院募5.5億重建助澎湖長照

今健康
calendar_today2020-08-13 12:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
比本島更嚴重！澎湖長照人口六年將多25%　床位恐不足十分之一


面臨澎湖日趨嚴峻的長照需求，前副總統陳建仁公開呼籲，社會大眾加入幫助惠民醫院重建。由於離島人口老化速度更甚本島，澎湖目前已有3800位失智失能者，預計未來6年內失智失能長輩將多達4700人，比例激增25%，然而澎湖總計僅有5個住宿式長照機構與272床位，恐將面臨沉重的長照問題。前副總統陳建仁表示，過去澎湖在地人曾為本島的公衛醫療作出重要貢獻，現在正是大家出力協助澎湖，讓當地的鄉親長輩獲得更好長照的時候。


澎湖當地最大量能的長照機構為靈醫會的惠民醫院，然而至今已經歷63年時間，惠民醫院建築主體已面臨過度老舊需要重建的階段。靈醫會規畫重建二棟建築，分別提供長照專區與醫療專區使用，預計可供給澎湖160位失智失能長輩照護服務，然而興建經費將近5.5億，且建材、運費以及工程人員皆需本島支援，亟需向社會募捐重建資源。


 





疫情波及重建募款更困難　陳建仁呼籲大眾幫助惠民醫院重建


今年因新冠肺炎疫情影響，惠民醫院的重建募款更加困難。呂若瑟神父為此奔走，前副總統陳建仁亦慨然出任重建代言人。陳建仁指出，多年前澎湖就曾設立研究站，為國內的B肝與C肝研究與治療付出貢獻，該計畫讓台灣肝癌風險下降近40%，台灣民眾慈悲善良，人人都是大仁哥與大仁姐，希望大家能慷慨解囊，幫助惠民醫院重建。


由於離島長照資源調度不易，陳建仁指出，會建議改建後的惠民醫院，朝向打造該院為長照A單位的目標前進。同時，對於偏鄉醫療醫護人力不足的困局，他建議除了羅東聖母醫院的醫療體系的挹注之外，也能和其他大型醫療機構合作，透過遠距醫療網的建立，更有效率照顧偏鄉長者的醫療需求。


靈醫會執行長黃浩然表示，惠民醫民建築體因年代久遠，再加上海砂現象與房屋腐蝕諸多問題，惠民醫院原本希望原地重建，但澎湖並無其他機構可容納現在的使用居民，希望社會共同幫助重建計畫，為澎湖住民和長輩打造一個好的照護環境。

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