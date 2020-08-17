胃食道逆流易釀食道癌？醫教「睡覺朝左」等６招助改善

胃食道逆流常見３大原因
胃腸肝膽科吳文傑醫師表示，胃食道逆流常見的原因主要有3種，包括了賁門鬆弛、壓力過大、食道敏感。賁門是下食道通往胃的入口，正常來說自然是只進不出，但若賁門鬆弛，在遇上胃脹氣、消化不良等原因時，胃酸就容易衝上食道，也就容易有胃食道逆流的情形發生，這種情況就建議需考慮以手術改善。而吃太多、太快、太多肉類時，容易讓胃部產生壓力過大、消化不良等情況，如此也容易引起胃食道逆流，因此醫師也常會提醒民眾，治療胃病也應注意飲食型態。另外，許多民眾也許並沒有胃酸過多等情況，但食道只要受到一些刺激就會產生不適，這種食道較為敏感的人則要注意是否有憂鬱、焦慮、停經症候群等情況，並且檢視是否需要調整生活作息及睡眠品質。
胃食道逆流久未改善，竟可能演變成食道癌？！
吳文傑醫師表示，雖然胃食道逆流是一個相當常見的問題，但不代表可以置之不理，胃食道在反覆發炎的狀態下，食道黏膜長期受到刺激，便容易使得原本扁平的上皮細胞黏膜逐漸堆疊成柱狀，漸漸演變成食道癌，而當發現到食道癌時往往已進入晚期，因此有胃食道逆流問題者不能大意。
睡覺往左側躺，醫教６招改善胃食道逆流
改善胃食道逆流的方式其實有很多種，除了盡早檢查並治療外，從飲食到生活習慣甚至到睡眠調整都可以從中改善。飲食方面吳文傑醫師建議，應避免奇異果、鳳梨、檸檬等較酸的食物；也要避免燴飯、湯麵、稀飯等較濕的食物，以免賁門稍微一鬆，食物和胃酸就往回衝；另外也要避免咖啡、手搖飲、巧克力等甜食，這些都不利於改善胃食道逆流，應盡可能迴避，若需喝咖啡則建議以無糖黑咖啡為佳。
除此之外，醫師也建議患者應調整體重，適度的減輕體重也有助於改善胃食道逆流。而自覺壓力較大者，自然也應調整自己的生活節奏，適度的舒壓，避免自己長期處於高壓的狀態中。另外，若有夜咳、胸口灼熱的民眾，在睡覺時醫師也建議可以多墊個枕頭，讓枕頭的仰角提高一些，約15~20度左右，如此也有利避免平躺時產生胃食道逆流的不適。而睡覺時也可以面朝左避免不適，此舉主要和胃的位置有關，這樣的睡姿可以讓胃處於身體的下方，食物、胃酸等就不容易回衝產生胃食道逆流；反之，若睡覺時往右側躺，則對改善胃食道逆流相當不利。而若這些情況依舊遲遲無法改善，自然要盡早尋求醫師協助，盡早檢查及治療為佳。
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