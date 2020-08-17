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如何避免鬼壓床？醫指４種人易中招，５種方式有助改善

今健康
calendar_today2020-08-17 15:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
相信不少人多少都有過鬼壓床的經驗，眼睛睜開但身體完全無法動彈，想叫也叫不出聲音，甚至有人眼角餘光更會發現到有黑影在旁徘徊，每當發生這種情況時總會讓人嚇出一身冷汗，特別農曆七月鬼門開的時候。不過這種情況其實在醫學上稱為「睡眠癱瘓症」或「睡眠麻痺症」，顧名思義就是在睡覺時出現了類似癱瘓或麻痺的情況。


鬼壓床的真相原來是．．．


新光醫院睡眠中心林嘉謨醫師就表示，會發生睡眠癱瘓症，也就是俗稱的鬼壓床的情況，主要是因為睡覺睜開眼睛時，剛好處於「動眼期」，但身體肌肉卻還是處於無力的狀態，這種情況通常會持續好幾分鐘才會漸漸恢復。而也正因為只有眼睛可以動，全身肌肉卻無法動彈也叫不出聲音，這樣未知的恐懼也讓人容易直接聯想到被鬼壓床。


除了身體無法動彈、叫不出聲音以外，也有些人會有像是被摀住口鼻的窒息感，或是其他令人不適的情況出現，對此林嘉謨醫師則表示，這恐怕是因為身體無法活動再加上自己已經認定是鬼壓床了，心理感到害怕及焦慮就容易產生過度換氣，甚至感到窒息，因此也容易往「被鬼摀住口鼻」的方向做聯想。另外也不排除可能有睡眠呼吸中止症的可能，而睡眠呼吸中止症長期也容易影響身體健康，因此若有出現這樣的情況者，應盡早檢查確認為佳。


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什麼樣的人容易出現睡眠癱瘓症？


對於鬼壓床的原因眾說紛紜，有人認為是太累沒有元氣，自然就容易引鬼上身；而不少出差旅遊的民眾，則可能是因為忘了進房前先敲門等。在醫學上對於起因做解釋，或許或多或少真有一些關聯。林嘉謨醫師表示，鬼壓床通常容易出現在疲憊、睡眠不足、嗜睡的人身上，這些情況都讓人相當容易進入動眼期，若精神較為緊繃、敏感，任何一點風吹草動都有可能讓人出現眼動身不動的睡眠癱瘓症情況，而若是在睡覺前情緒就較為緊繃，懷疑房裡可能有鬼，那自然就更容易有這樣的情況出現。


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５種方式有助改善睡眠癱瘓症


想要改善鬼壓床讓自己有個舒適的睡眠，方法其實也很簡單，林嘉謨醫師就表示，其重點就是讓自己保持良好的睡眠品質以及規律的睡眠時間。例如許多人習慣開著燈睡覺，這樣的方式其實對於睡眠就相較不利，因為有利於人體睡眠的褪黑激素是在黑暗中才會分泌的。而規律的睡眠時間則要留意，不論如何都應盡量讓自己可以睡上6個小時，盡量避免熬夜，如此才能讓身體有足夠的休息時間。除此之外也應避免在睡前飲酒。而若這些方式都已經做到了，鬼壓床的情況還是無法改善的話，醫師則建議可以應適度懷疑自己是否有睡眠相關疾病，例如嗜睡症等，在求神拜佛、到廟裡拜拜收驚之前，也可以先至睡眠中心、精神科等相關門診做進一步的評估及治療。


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《延伸閱讀》


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