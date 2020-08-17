阿斯匹靈前身竟是柳樹做成？亂吃恐致胃出血？認識乙醯水楊酸的服用禁忌與副作用症狀【健康藥知道】甘誼文藥師

阿斯匹靈前身竟是柳樹做成？乙醯水楊酸是怎麼發明的？
阿斯匹靈是當代常見的止痛退燒藥，也用於預防心肌梗塞和腦中風發生。主要作用成份其實是乙醯水楊酸。藥師甘誼文說明，阿斯匹靈的藥物發明從柳樹開始，距今三千年前的埃及就有文獻記載柳樹可有治療關節疼痛並有退燒功能。西元前4世紀時，一位產婦因為生產時疼痛難耐，婆婆便剝下柳樹皮給產婦咀嚼，產婦竟發現疼痛感減輕，最後順利誕下嬰兒。
隨科技發明與藥物科學進展，十九世紀後越來越多科學家投入這項藥物的研究，成功從柳樹皮中純化出一種黃色的物質「水楊苷」（Salicin）製作成阿斯匹靈的前身「水楊酸」，在當時被廣泛使用於治療關節炎、減輕疼痛和退燒的藥物，但是越來越多的副作用開始被發現，像是腸胃的不適、腹瀉、高劑量導致胃出血而致死。
1897年德國拜耳藥廠研究員霍夫曼，為了幫助長年受風濕性關節炎所苦的父親，希望能夠改良具有水楊酸的止痛效果，同時沒有那麼多副作用的藥物，經過一番努力後，成功研究出目前大眾所熟悉的乙醯水楊酸，也就是阿斯匹靈，爾後1899年阿斯匹靈正式上市，並迅速風行於全世界。
阿斯匹靈預防心血管疾病 三大副作用症狀要注意
甘誼文提醒，乙醯水楊酸在國內是需要經由醫師開立的處方藥物，適應症也越來越多，已經不侷限在發燒、消炎、止痛還有關節炎，目前也用於預防心肌梗塞、缺血性中風、冠狀動脈阻塞等心血管疾病。由於具有抗血小板凝集的作用，藥師提醒有副作用需要注意，包括手術或受傷時會不易止血，因此需要接受拔牙手術，需要事先告知醫師並停藥至少7至10天；第二是腸胃道刺激的副作用例如腸胃道的不適、噁心、嘔吐、出血、潰瘍的風險，尤其阿斯匹靈千萬不可與酒精一起服用，可能會加重胃粘膜的破壞並延長腸胃道出血的時間；第三則是蠶豆症的患者也需避免服用含有阿斯匹靈的藥物；不宜使用於12歲以下的兒童及18歲以下的青少年，於治療水痘或流行性感冒的症狀都是不能使用的，此種藥物可能與雷氏症候群有關係。
服用阿斯匹靈期間，甘誼文指出要特別注意有無不明原因之出血、身體莫名出現很多瘀青、解出黑便或是牙齦出血，如果有發生上述情形應儘快尋求醫療方面的協助。
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