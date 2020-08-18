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酪梨高油脂卻能降膽固醇？營養師：還有利保護心血管、降血糖、防癌

今健康
calendar_today2020-08-18 16:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
健康飲食觀念興起的時代，不少料理當中都能時常看見酪梨的存在，就連近年不少速食業者開始發展以健康為主的漢堡等餐點中，也能看到酪梨。酪梨不論是在餐飲業或一般民眾的認知當中，顯然幾乎就和健康劃上等號。不過酪梨究竟有哪些營養？對身體又有哪些好處？在挑選和保存的時候又該注意些什麼？來看吳映蓉營養師、翁德志營養師、李芷薇營養師怎麼說！


酪梨富含各種營養及「好的油脂」，有利健康！


營養師表示，酪梨不僅口感和一般水果不同，營養成分也不大相同，主要營養成分包括了beta-胡蘿蔔素、葉黃素、對香豆酸、綠原酸、阿魏酸、沒食子酸、beta-穀固醇、麩胱甘肽等，其中較為特別的就是油脂量。酪梨的油脂量較高，在中南美洲甚至被視為「奶油」，不過可別因為酪梨的油脂就卻步，酪梨所含有的脂肪多是「好」的脂肪，也就是單元不飽和脂肪酸，其對身體健康比一般真正的奶油還要來得更加有利。因此營養師也建議民眾在吃麵包等食物時，不妨可以嘗試看看改放酪梨，美味同時兼顧健康。





酪梨不僅有利降膽固醇，更有利防癌、降血糖


營養師表示，酪梨的營養相當豐富，且對人體健康也有非常多的正面影響，包括降低血糖、降低膽固醇、保護心血管、防範部分癌症等。如前述所提到的，酪梨所含有的油脂多是單元不飽和脂肪酸，這樣的油脂對於人體而言是相當好的脂肪來源，其有助於保護心血管。另外像是beta-穀固醇和阿魏酸對於降低膽固醇也非常有利，而對香豆酸、綠原酸、沒食子酸、麩胱甘肽等，則都是有利防止膽固醇氧化卡在血管壁的營養。不僅如此，其中阿魏酸和綠原酸也都是能夠降低血糖的植化素，因此營養師也建議若有血糖問題者，可適量的多吃些酪梨來緩和血糖升高。沒食子酸則有利抑制攝護腺腫瘤生長，而阿魏酸、beta-胡蘿蔔素、葉黃素等也都是對於防範各種癌症相當有幫助的營養成分。





酪梨這樣挑、保存，營養不流失！


不過想要吃到酪梨完整的營養，在挑選和保存上也要多加留心。在挑選過程上，營養師建議可以選擇果皮較為光滑的酪梨，挑選的同時以不傷害果實為前提下，可以用手秤一秤重量，感覺飽滿且有重量者通常就是個較為不錯的酪梨。至於在保存方面，營養師則建議可以先輕按果皮，若果皮還是較為堅硬，可以先放在室溫的環境當中催熟幾天；反之，若果皮較為柔軟時則應盡速食用。而若是要放在冰箱儲存，則要注意不可超過一週。





資訊來源：
吳映蓉營養師、翁德志營養師、李芷薇營養師
《天然植物營養素　啟動健康正循環，打造人體最強防護力》


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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