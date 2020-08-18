中年面臨「代謝懸崖」體內脂肪大遷徙，三大關鍵要注意！

千禧之愛健康基金會常務董事台中榮總許惠恒院長表示，中年之後男女代謝力會隨著荷爾蒙變化而逐漸降低，使內臟脂肪堆積並增加胰島素阻抗性。相較於男性因應酬聚餐而較早開始腰粗，女性則是中年後逐漸明顯，不但臀部的皮下脂肪仍在，腰部的內臟脂肪也開始快速堆積，有強烈「脂肪大遷徙」之感。此現象可自「國民營養健康狀況變遷調查」45歲後男性代謝症候群盛行率從21.8%增長至39.7%，漲幅為1.8倍；女性的盛行率則從9%飆升至32.7%，漲幅為3.6倍中看出，增長率足足是男性的2倍。但無論男、女性，中年後都猶如面臨「代謝懸崖」，因隱藏在代謝症候群背後的潛在威脅就是環環相扣的三高慢性病，若不及時回頭，罹患心血管疾病風險便高出正常人2倍、高血壓4倍、糖尿病6倍。
代謝症候群衍生慢性病造成個人和社會負擔，研究顯示提高COVID-19重症風險
許惠恒進一步指出根據不久前發表的健保支出統計，代謝性疾病如第二型糖尿病、高血壓、慢性缺血性心臟病、慢性腎病加總後逾千億，不僅造成國家財政負擔，若不幸惡化，演變至失能需要長照，更會增加個人及家庭支出。以長照每月需額外花費2萬元到4萬元，國人一生中平均長照需求時間約7.3年來算，就高達175萬元至350萬元，可說傷身又耗財。
此外，關於目前還未能平息，同時也是國人最關心的新冠肺炎，許惠恒也特別提醒，英美官方皆已將「肥胖」列入警示民眾易演變為新冠肺炎重症的風險因子(美國CDC甚至將之列為科學證據強度最高項目之一)。以英格蘭公共衛生署(Public Health England, 簡稱PHE)引用的ICNARC統計來說，新冠肺炎重症病人中，加總輕度到重度肥胖者可達38.5%，而美國紐約市區醫院也分析出37%的確診者為肥胖者，顯示與腰圍過大高度相關的肥胖者在傳染病流行期間，確實是需要特別注意的族群。在台灣，45歲以上有高達一半人口有過重及肥胖問題 (BMI在24-27 kg/m²為過重，BMI ≥27kg/m²為肥胖)，對此不可不慎。若是已確認為慢性病的患者也需要更加注意，有研究顯示新冠肺炎死亡人數中，三分之一是糖尿病患者(33.2%)，而糖尿病人若罹患新冠肺炎，死亡風險會增加2倍。
「代謝懸崖」前如何勒馬？千禧之愛：固定量腰、健康飲食、轉肌運動
1、固定量腰：減肥的人常常一天量兩次體重，但腰圍呢？腰圍就是醫學上內臟脂肪堆積的指標，建議中年後每個月都量一次，且謹記國健署的標準：男性腰圍「應小於」90公分，女性腰圍「應小於」80公分。
2、選擇健康的飲食：我國19~64歲成人每日平均乳品攝取不足1.5杯者高達99.8%，蔬菜攝取量不足3份為86%、堅果種子不足1份為91%，建議民眾應特別加強攝取。主食類中全穀雜糧也建議至少達三分之一(代謝症候群患者更建議提高到二分之一以上)，以使營養均衡。
3、維持動態生活習慣：除了有氧運動外，更不能忽略以阻抗型運動搭配優質蛋白質來進行「轉肌」，因提昇肌肉量也可提升身體代謝率，是瘦腰與管理身材的不二良方。
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