沒抽菸也要小心肺癌　醫：５０％患者無抽菸習慣，久咳等症狀速就醫

肺癌不只一種？５０％患者無抽菸習慣！
義大癌治療醫院內科副院長黃明賢教授表示，肺癌為發生於肺部的癌症統稱，不單指有一種，主要可分成肺腺癌、鱗狀細胞癌、大細胞肺癌和小細胞肺癌四種。其中民眾常聽到的肺腺癌及惡性度強的大細胞肺癌和抽菸並沒有絕對關係，有不少患者就從來沒有抽菸習慣。
黃明賢教授指出，肺腺癌是其中最常見的肺癌，不容易察覺，但卻相當容易出現轉移的情況，其主要發生在支氣管末梢，此區域沒有容易引起咳嗽的神經，因此除非是波及到支氣管，否則一般較少出現咳嗽的症狀。大細胞肺癌則容易藉由血液和淋巴擴散，因此相當容易出現轉移，且情況也較早，惡性度較大。而鱗狀上皮細胞癌則主要發生於肺部的中心及支氣管一帶，其擴散速度較慢，與抽菸關係密切。同樣與抽菸息息相關的還有小細胞肺癌，其主要發生在肺部中心和支氣管一帶，容易出現咳嗽的情況，且細胞較小，生長速度較快，轉移速度也快，且研究發現有90%的患者都有抽菸的習慣。
黃明賢教授提醒，抽菸雖然是和肺癌等癌症關係最密切的風險之一，但其實有50%以上的肺癌患者本身沒有抽菸的習慣，雖目前尚未有確切的原因，不過已經有不少研究顯示肺癌也和室內及室外空氣汙染息息相關，例如PM2.5、廚房的油煙等風險因子。而平時有有抽菸習慣者，更要特別注意。
擴散最凶猛，小細胞肺癌的危險因子
和抽菸息息相關的小細胞肺癌，不僅生長速度快，在治療方面也相當麻煩。義大醫院胸腔內科魏裕峰主任就表示，小細胞肺癌治療選項少，主要以化學治療的方式進行，雖然效果相當不錯，約有7成左右的患者在經過化學治療後都能有非常好的改善，不過因為小細胞肺癌不只通常發現過晚，生長速度快，加上容易轉移，其復發率也非常高，因此在治療上相當棘手。
成大醫院胸腔內科林建中副教授也表示，治療方式也較少，標靶藥物在近10~20之間較少有重大的突破，主要以化學治療為主，直到近年才開始有免疫治療這個選項。林建中醫師指出，在診間曾遇過菸齡50多年的70多歲男子，有咳血合併體重下降等情況，轉診檢查後發現已轉移至淋巴結、小腦，已是第四期的小細胞肺癌患者。以往此情況通常只有化學治療的選項，但經評估後採用化學加免疫治療的方式進行治療，在經過四次的治療後，雖然小腦的情況沒有發生變化，但肺部腫瘤及淋巴結節有明顯改善。直到現在，該患者持續接受免疫治療，肺部腫瘤、淋巴結、小腦的轉移皆在穩定控制當中。
久咳超過2週等症狀，盡速至胸腔內科檢查
義大醫院胸腔內科魏裕峰主任也提醒，有別於前述百日咳、肺結核等病菌感染，肺癌所引起的咳嗽往往以月計算，且患者常常也會出現合併聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸困難、胸悶、胸痛、咳血等情況。正因為肺癌早期症狀較難以察覺，醫師也呼籲民眾若有出現嚴重咳嗽、久咳不癒，甚至咳嗽超過2~3週都不見好轉，就應盡早就醫檢查。特別是有抽菸、家族史等風險族群，在台灣就有不少人沒抽菸卻得肺腺癌，當中又以女性居多，不能大意。
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