慢性失眠症只能吃安眠藥？先戒掉睡眠錯誤習慣

根據台灣睡眠醫學學會2019年最新調查發現，全台慢性失眠症盛行率為10.7％，面對國人睡眠障礙的困擾，食藥署邀請臺北市立聯合醫院松德院區黃名琪主任解析睡眠障礙，並就睡眠障礙臨床案例，告訴大家如何養成良好的睡眠習慣及正確使用鎮靜安眠藥。
有不少良好的睡眠習慣可讓我們夜夜好眠，比如：有安靜舒適的睡眠情境（燈光柔和、溫度適中、隔絕噪音…）。固定的生活作息及就寢、起床時間。避免午睡、或午睡不超過半小時。培養固定的運動習慣，但睡前避免做劇烈運動。少喝含咖啡因的飲料，培養放鬆的休閒活動。避免睡前滑手機、上網及看電視。睡前盡量安排做些輕鬆的事，讓身心處在平靜狀態。當您發現生活作息及環境已經改善，仍出現失眠狀況，此時切勿擅自拿取親友之安眠藥物自行服用，應就醫尋求醫師的專業協助，依照醫師處方，正確使用鎮靜安眠藥。
正確使用鎮靜安眠藥物 從根本解決失眠問題
為確保鎮靜安眠藥的使用及用藥品質，食藥署建議民眾領取鎮靜安眠藥時，請看清楚藥袋標示、仿單（藥品使用說明書）及用藥指導單張，依藥袋上之劑量與時間服用，使用安眠藥後仍睡不著，可能是有其他導致失眠的原因，如身體或精神疾病引起，而且依據病人失眠型態不同（如入睡困難、早醒或無法維持睡眠等），醫師亦會考量調整合適的安眠藥治療；所以應將「使用安眠藥仍睡不著」的現象及失眠型態告知醫師，從根本解決失眠問題。勿自行增減藥量。服用安眠藥期間，避免開車、從事需要專注力的工作或操作危險的機械。服藥完畢後就立刻到床上準備入睡，避免其他活動。勿自行混用多種鎮靜安眠藥。
也應避免同時使用酒精，一般民眾認為酒精有幫助入睡的效果，但其實在身體代謝酒精之後，反而有中斷睡眠的反彈效用。服用安眠藥後，藥物於體內開始一連串代謝過程，而酒精亦會影響藥物代謝的反應，因此可能增加藥物毒性或影響藥物的效用，安眠藥和酒皆有中樞神經鎮靜作用，合併使用會有加成效果，導致嗜睡、記憶障礙、運動遲緩、警覺性減弱等情形加重，甚至曾出現過意識障礙、昏迷等較為嚴重的症狀（包括死亡）案例，食藥署提醒飲用溫開水才是最佳服藥方式。
食藥署呼籲國人應有良好的睡眠習慣，並且有正確面對鎮靜安眠藥的態度，如有失眠問題，應尋求醫師診治；若醫師評估確有藥物治療之必要，可依醫師開立的處方箋，領取鎮靜安眠藥，並需遵照醫囑服用鎮靜安眠藥。如欲查詢更多睡眠衛生與如何正確使用鎮靜安眠藥的相關資訊，請上食藥署「睡睡平安」粉絲團（https://www.facebook.com/sleepverywell）網頁瀏覽。
資訊來源：食藥署
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