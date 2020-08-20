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耳垂出現皺褶是心臟病前兆？醫：三高等風險族群要特別留意

今健康
calendar_today2020-08-20 15:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
台灣不少民眾相信面相可看出未來發展，這樣的民俗習慣可作參考，但通常不建議過於迷信。不過，某些在身體上所發現到的「特殊現象」就不能大意，有許多是經過醫學研究及統計所發現到的疾病徵兆，例如耳垂出現不明皺褶。


耳垂皺褶是心臟病前兆？！醫：非空穴來風


新光醫院心臟內科主任洪惠風醫師表示，耳垂上出現了不明的摺痕應多加留意，這在醫學上有個特別的名稱「法蘭克徵兆(Frank sign)」，其非常有可能為心臟病的徵兆。會說這個現象可能為心臟病的前兆並非空穴來風，其一開始是由美國心臟科法蘭克醫師所發現，有相當多的心臟病患耳垂上會出現摺痕，出現摺痕的人也有很多有心臟病的情況。雖原因目前尚未明確，但推斷可能與血液循環有關，當心臟出現問題時，自然會影響血液循環，耳垂也是其中一個受到影響的，而當耳垂的血液循環受到影響，外觀也會出現一些皺褶等改變。


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發現耳垂皺褶時該怎麼辦？


洪惠風醫師提醒，雖目前醫學研究尚無確切證據證實法蘭克徵兆就是心臟病的前兆，也不代表當發現這個情況時就需要裝心臟支架，但出現這個現象往往有心臟病的機率不低。因此若發現自己耳垂上有摺痕時，雖不必過度恐慌，但也建議應檢視自己的身體狀況是否有相關風險、生活習慣、飲食形態等，例如本身是否有三高等慢性疾病的問題、有無家族史、飲食習慣和生活作息是否正常等，若有疑慮應盡早前往心臟科檢查，特別是有心臟相關問題前兆者更應提高警覺，因為心臟病往往就像土石流一樣來得突然。


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心臟病如土石流來得突然，細微前兆要留意


洪惠風醫師更進一步表示，心臟病、心肌梗塞等致命的心臟疾病問題，就像鬆動的土石一樣，發作前徵兆難以察覺，發作時卻像土石流一般來的非常突然，讓人措手不及。若再加上壓力過大、情緒劇烈起伏、運動過度等暴雨般的外在刺激，隨時都有發生土石流的可能。因此有相關慢性疾病史、家族史等風險族群，或平時就有胸悶、胸痛、易喘、呼吸困難者就應特別留意，特別是突然出現這些症狀時更要小心，因為這可能就是心臟病發的前兆，就像土石流發生前開始有小碎石滾落、溪水開始汙濁一般。而若當心臟病真的不幸發作時，也切記不要驚慌，當下應盡快撥打119，或盡快請旁人協助叫救護車，以把握救援的黃金時間。


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以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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