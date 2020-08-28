疫情期間HIV感染風險增？醫師籲：篩檢與預防性投藥並重

今健康／陳宇恩
小心愛滋感染黑數 醫師籲篩檢很重要
疫情期間，國人大幅減少前往醫療院所頻率，但同時愛滋篩檢人數也呈下降趨勢，是否隱藏各種傳染病的感染黑數隱憂？醫師提醒，防疫固然重要，但感染風險較高的族群，還是需要適時前往醫院檢查。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科盧柏樑主任表示，HIV防治仍是性傳染病的重中之重，而首要第一步就是提高篩檢，若篩檢確認後為陽性，應接受治療控制病毒量，避免繼續傳播。至於篩檢為陰性者，也應採取PrEP愛滋病毒暴露前預防性投藥相關保護措施，讓自己及他人的健康多一層保障。
HIV事先預防性投藥 降低9成感染率
隨醫療條件、衛教觀念發達，我國HIV感染已出現下降趨勢。盧柏樑說明，國際共識希望2030年前終止HIV病毒傳染，其中最主要的三大目標：第一，9成感染者已經知道自己是受感染的；第二，9成的感染者接受正確治療；第三， 9成感染者接受治療後體內病毒量檢測不到。
盧柏樑強調，病人治療到體內檢測不出病毒量，代表身體的免疫力沒有被病毒所破壞，能夠大大提升存活率。而就公共衛生角度來看，體內沒有病毒代表沒有傳染力，有助儘快終結HIV傳染。
截至今日，HIV病毒不像其他傳染疾病，有疫苗可提前預防。不過近年藥物發展快速，針對不同風險的民眾，也有相對應藥物可用於HIV治療及預防。盧柏樑說明，若本身屬於高風險族群，建議儘快接受相關篩檢。如果篩檢後確認未感染，應經醫師評估後使用事前的PrEP預防性投藥，讓血中、身體、皮膚等器官處的藥物濃度達到一定狀態。
台灣是亞洲第一個將預防性投藥PrEP列入政府公共衛生政策的國家。從國際研究發現，無論在英國、舊金山或巴黎，都有研究證明，PrEP愛滋病毒暴露前預防性投藥可降低86%到90%的HIV感染率。因此，PrEP又有「化學保險套」之稱，醫界共識其與一般保險套搭配，「內服外用」的防護力愈好。
醫學中心友善照護 同步改善慢性病
從感染科醫師的角度來說，盧柏樑希望未來能給所有感染者一個完整的照護。盧柏樑強調，HIV感染只要經過妥善治療與照護，狀況穩定之後並不需要頻繁出入醫學中心，病人可以接受轉介到就近持續治療的醫療院所，生活品質和病情控制也達到同樣標準。
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