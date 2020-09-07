腎友感染肺炎死亡風險恐多5倍！醫籲施打肺炎鏈球菌疫苗增保護力

秋冬肺炎鏈球菌進入高峰 透析患者感染住院風險高
Covid-19疫情在全球尚未平息，又將進入流感病毒與肺炎鏈球菌高峰的秋冬時節，醫師提醒，免疫力低下等高風險族群，應注意飲食作息並正確施打疫苗，讓身體維持足夠抵防力。台灣腎臟醫學會理事長黃尚志醫師說明，透析患者中包括俗稱「洗腎」的血液透析族群、「洗肚子」的腹膜透析族群，都是利用機器代替腎臟代謝功能，清除血液中新陳代謝廢物。由於透析患者免疫力較弱，往往是感染重症的高風險族群。黃尚志指出，透析患者住院超過14天中有38%是感染性疾病造成，且佔死亡個案近20%，對腎友的健康風險不可謂不大。
肺炎連續四年為國人十大死因第3名，腎友面臨的風險相對更高。黃尚志表示，透析患者常見的感染風險，以血液感染、腹膜炎、以及其他肺部感染疾病為主，其中透析患者的肺癌炎發病率高達27.9%。醫師解釋，引發腎友感染肺炎的主要原因有二，第一種是像流感、Covid-19等病毒性肺炎，第二種就是由肺炎鏈球菌感染造成的細菌性肺炎。肺炎鏈球菌多潛伏在人體鼻腔，一旦患者免疫力低下，就會伺機侵入呼吸道或血液。黃尚志強調，慢性腎臟病患者因為用藥限制與腎功能惡化，治療感染性肺炎時間更長、痛苦程度更高，且可能有後遺症發生，最好的做法就是施打疫苗以防範未然。
腎友肺炎半年死亡風險多5倍 建議接種肺炎鏈球菌疫苗
腎臟病防治基金會執行長林裕峯指出，慢性腎臟病友因肺炎住院的風險，與腎絲球過濾率估算值恰成反比，以18至54歲的病人來說，腎絲球過濾率在45-59之間，肺炎住院風險是3.23倍，而腎絲球過濾率小於30以下，肺炎住院的風險就飆高到15.04倍。林裕峯提醒，從統計上發現，感染肺炎的腎友半年後死亡率是無感染肺炎者的5倍；5年後死亡率為無感染肺炎者的2.1倍，顯示預防感染肺炎對慢性腎臟病族群的生命健康至關重要。
林裕峯表示，在疫苗接種方面，目前建議慢性腎臟病患接受B肝疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗。患者在新接受透析治療之前，也應由醫師評估是否接種B型肝炎、破傷風、肺炎鏈球菌和流感疫苗。林裕峯說明，美國腎臟基金會明確建議，有腎臟疾病、腎衰竭、腎臟移植者，都應該接種肺炎鏈球菌疫苗。對照台灣現況，目前國內公費肺炎鏈求菌疫描接種政策多以年齡區分，並非所有縣市皆將高風險族群納入施打範圍。腹膜透析腎友協會調查也發現，6成的腎友表示未接種過肺炎鏈球菌疫苗，對肺炎感染的預防意識仍有不足。
醫師建議，透析腎友可以在每周洗腎或定期回診時，詢問醫護人員施打疫苗的評估，而即將接受透析前的病人，也應該確實施打肺炎鏈球菌疫苗，才能確保在秋冬病毒高峰期之前獲得足夠保護力，避免住院甚至致命的感染風險。