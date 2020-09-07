等紅綠燈就想睡？6年根高麗蔘加紐西蘭鹿茸助快速充電！ 中醫師籲體質、時段要補對

工時過長、身心操勞，許多上班族往往有疲倦問題，甚至連等紅綠燈也會因為太過勞累而睡著。中醫師提醒，長期「虛勞」可能造成身體過度耗損，新光醫院中醫部主治醫師黃奎祐指出，不少人有慢性持續性疲勞問題，想要解決「虛累累」的狀況，應先區分是身體代謝廢物無法排除或是過度操勞導致身體太虛。西醫或許將之歸納成慢性疲勞症候群。
黃奎祐醫師說明，所謂「慢性疲勞症候群」指6個月以上、持續反覆出現無法解釋的重度疲勞，且非勞動或特定原因所造成，無法透過休息改善。身體出現頭痛、記憶力缺損、肌肉痠痛、睡眠無法改善等等症狀。中醫將慢性疲勞相關範疇稱為「虛勞」，會有氣血循環不順暢，以及氣滯、虛火、痰溼等問題，身體氣血轉換及運用機能因此受到影響。排除上述原因之外，另一個讓體力下降的原因就是「太虛了」，需要從調理和補氣方面著手。
黃奎祐醫師指出，虛症可分為脾氣虛、肝腎陰虛、氣陰兩虛三大種，脾氣虛的人會有倦怠乏力、說話沒力、面色稍白、稍微活動就滿身大汗、胃口偏差及排便也有偏軟問題，適用蔘類、麥冬來建脾。肝腎陰虛者多因壓力大、熬夜加班，會有口乾舌燥、手心腳心發熱、失眠、多夢、耳鳴等問題，適合用滋陰潤燥的黃耆、枸杞、菊花等。氣陰兩虛則屬於前兩者的綜合類型，處理上仍以補氣、滋陰為主。
6年根高麗蔘補氣血鹿茸壯筋骨 相輔相成助氣血暢旺
在中醫應用上，蔘類對於補氣滋陰有明顯效益。黃奎祐醫師指出，人蔘素有「藥王」之稱，微苦、性平、歸脾肺心經，是傳統中醫四大補品之首，具補充元氣、增進體力、生津解渴及幫助氣血循環等作用。民眾雖然能夠在市面上自行選購，但人蔘種類眾多，效益和作用各有差異。黃奎祐醫師說明，人蔘性溫，而源自韓國的6年根高麗蔘經過特殊炮製，減少燥性又能補充元氣，對一吃就上火或口乾舌燥的族群而言更為適宜。
此外，四大補品中被視為能強壯氣血的「鹿茸」，確實有滋補強身、改善睡眠食慾、幫助傷口癒合及促進再生等效益，是珍貴的藥材來源。黃奎祐醫師指出，現代研究發現，鹿茸可用於更年期女性的激素替代療法，減少女性身體負擔。鹿茸亦能促進雄性荷爾蒙，提升男性性慾及改善性功能。黃奎祐醫師解釋，當代研究發現，鹿茸中的成份能改善血液循環、增加紅血球數量，進而發揮增強體力、改善骨鬆、傷口癒合、平衡免疫、提升性激素及延緩老化等六大方面效益。
鹿茸雖是上乘補品，但產地來源及品質卻差異懸殊。受到環境因素影響，目前以紐西蘭鹿茸品質最受信賴，也是全球最大生產國與出口國，佔全球產量達30%。紐西蘭得天獨厚的天然環境適合紅鹿生長，同時具有國家級法規嚴格規範養鹿產業，並貫徹專業人道的採茸方式，方才培育出獨步全球的紐西蘭鹿茸。
（鹿茸在中醫上有強壯筋骨、滋補強身的功效，但產品來源及品質差異懸殊，目前紐西蘭是世界最大鹿茸出口國，規範及品質把關相當嚴格）
黃奎祐醫師分析，6年根高麗蔘以醣基、碳水化合物為主要成份，含有30多種豐富的人蔘皂苷、幫助免疫活性的多醣體、具抗癌作用的聚乙炔，能發揮類似胰島素調節血糖作用的酸性多肽。鹿茸則含有各種必須胺基酸與特殊的礦物質，如蛋白聚醣、硫酸軟骨素，能幫助關節彈性和製造軟骨，亦含有葡萄糖胺和膠原蛋白，營養價值非常高，對軟組織的活力和生長激素都有明顯效益。
中醫強調氣血是人之根本，「氣為血之帥，血為氣之母」，黃奎祐醫師說明，血的運行有賴於氣的推動，氣的存在依附於血的滋養。鹿茸能補精血不足、增強筋骨；6年根高麗蔘則具有補氣效益，二者相輔相成，能夠健旺氣血、順暢經絡。中醫師解釋，6年根高麗蔘補氣強而不溫燥，搭配鹿茸強筋骨、補精血的效益。虛勞、老化、氣力衰弱及更年期障礙等族群，其臟腑機能多因年齡而衰退，利用6年根高麗蔘和鹿茸能改善循環，助身體氣血更充盛。但若有高血壓、出血問題或陰虛體質等，使用上就需要謹慎考量。
工時長又過勞如何調理改善？選擇食補注意成份認證
黃奎祐醫師指出，現代人工時長又過勞，再加上輪值夜班、作息不規則、反覆失眠壓力大、容易緊張睡不好，亦或是年齡老化、手腳冰冷，這些族群都容易經年累月產生氣血不足、體力下降的情形。中醫師建議，除了調理體質、補充氣血之外，平日飲食也要避免吃太多高熱量食物、含糖飲料、暴飲暴食等等，應盡量採取低油、低鹽、高纖、高鈣的飲食型態，多進行漸進式而低強度的有氧運動。調理上可諮詢中醫師，選擇補氣、滋陰、生津的藥材食材來調整體力。
除了找出虛累累的原因，在選擇藥材食補時，也要有正確的食安觀念。黃奎祐醫師指出，如6年根高麗蔘、紐西蘭鹿茸等都屬於昂貴藥材，應挑選經國際認證與重金屬檢驗合格的廠商。由於食補或藥材中鉛、汞等含量差異，一般民眾無法自行分辨，來路或標示不明的中藥與食補最好盡量避免，選擇高麗蔘與鹿茸時，應特別注意是否通過認證，來源產地是否有明確標示，或選擇國際間知名品牌廠商，才能確保食安無虞。
（中醫師黃奎祐提醒，過度勞累恐導致虛勞耗損，調理上可採取補氣、滋陰、生津，6年根高麗蔘補氣強而不溫燥，可搭配強壯筋骨的紐西蘭鹿茸，二者相輔相成）