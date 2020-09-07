疲倦變瘦藏14公分肝腫瘤！晚期肝癌治療難　免疫加標靶助存活

肝癌每小時奪一人命 出現症狀恐已是晚期
肝癌長年處於國人主要死因，造成的死亡人數在十大癌症中僅次肺癌。台灣肝癌醫學會理事長林錫銘指出，最新數據顯示，台灣一年因肝癌死亡人口達7881人，平均每小時有1人因肝癌死亡，而男性比例更高出女性2倍。地區分析發現，台灣肝癌致病主因，北部以B肝為主，西南部多為C肝、脂肪肝；東部與酗酒、肥胖相關；離島則以食用發霉穀物為主因。
台灣肝癌盛行原因中，B型肝炎相關率接近70%，林錫銘說明，肝癌初期幾乎無明顯症狀，當出現黃疸（肌膚眼睛變黃）、腹脹、疲倦、右上腹疼痛、發燒、食慾不振、體重減輕時，恐已是晚期肝癌。醫師會根據患者的腫瘤大小、位置、數量、有無轉移來擬定治療策略，惟過去晚期肝癌治療選擇有限，第一線可用的標靶藥物只有一種，且反應率不佳還有嚴重副作用。
晚期肝癌治療困境 難有效難持續難延命
台灣肝癌醫學會常務理事黃怡翔教授解釋，晚期肝癌治療上有三大難處「難有效、難持續、難延命」，主要為傳統標靶治療的腫瘤反應率低，僅約7至19％，明顯的副作用也讓病人難以持續接受治療。至於治療成效，過去整體存活期約只有10至14月，可見「難有效、難持續、難延命」是晚期肝癌第一線治療亟待突破的困境。
不過2019年底，歐洲腫瘤醫學會亞洲年會公佈的最新臨床試驗結果，第一線晚期肝癌使用免疫藥物加上抗血管新生標靶，有降低死亡風險、提升腫瘤明顯反應、減少嚴重副作用發生等各項進展。由於研究成果明確，令醫界振奮之餘，病人也多了新的治療選擇，突破11年來晚期肝癌的治療瓶頸，也獲美國FDA和台灣衛福部核准使用。
疲倦變瘦竟藏14公分腫瘤 他晚期肝癌籲政府多幫忙
桃園長庚醫院腫瘤科楊展庚醫師曾收治一名66歲男性晚期肝癌患者，他在20歲時即檢查出B肝帶原，但不以為意，未持續治療追蹤。60歲因疲倦、體重減輕就醫，赫然發現體內有14公分大的肝腫瘤。手術切除後又不幸復發，最後癌細胞更轉移到肺，在接受標靶臨床試驗後，因拉肚子、皮膚癢、上吐下瀉，且腫瘤指標a胎兒球蛋白不斷飆高，只能放棄臨床試驗。患者最後接受免疫搭配抗血管新生標靶治療後，指數穩定下降且副作用小，生活品質才得以改善。
男患者也透過醫師表示，一路上治療經歷許多痛苦，幸有醫師不斷評估並為他指引方向，呼籲政府多照顧像他這樣的晚期患者。作為當前肝癌治療「國家隊」醫師，林錫銘、黃怡翔、楊展庚皆表示，晚期肝癌第一線使用免疫治療加抗血管新生標靶，確實為病人帶來許多治療效益，惟目前未有健保給付，期待未來國家政策能提供晚期肝癌病人更多幫助。
肝癌防治「國家隊」林錫銘、黃怡翔、楊展庚三位醫師表示，晚期肝癌第一線使用免疫合併標靶治療成效佳，呼籲國家給予晚期肝癌族群更多幫助