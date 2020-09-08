痘痘不斷復活原來是粉瘤　兩者差在哪？如何根治？一張圖秒懂

痘痘不斷復活，原來是「粉瘤」在搞鬼！
新光醫院皮膚科唐豪悅醫師表示，民眾普遍稱為痘痘或青春痘的痤瘡，一般正常情況下即便民眾不去擠也會自行消退。不過如果發現痘痘不會自己消退，且越長越大，或者擠掉之後過沒多久又長出來，這種就很有可能是粉瘤，也就是皮脂腺囊腫。粉瘤是一種良性腫瘤，從外觀看來和痘痘長的很像，一般民眾較難以分辨，不過還是能經由一些特徵做初步的判別。以大小而言，痘痘的體積較小，粉瘤的體積則會比較大；若以位置來看，痘痘的位置較淺，粉瘤則通常在比較深的位置，除此之外粉瘤還有一個比較特別的特徵，就是通常會有一種類似像起司的臭味。
不斷復活的良性腫瘤，原來粉瘤有個秘密基地！
唐豪悅醫師進一步解釋，粉瘤常見於皮膚各處，包括臉部、四肢、背部、臀部等，甚至頭頂也有可能，和一般痘痘不同之處就是在於它本身有一個囊袋，這個囊袋就像它的「秘密基地」一般位於皮膚較深處，它本身也是身體的一部份，因此也會不斷的分泌並且堆積皮脂、角質等代謝物，但又因為囊袋形狀的關係，這些代謝物被包覆住無法正常代謝出體外，就會慢慢不斷的累積、越腫越大。這就是為什麼粉瘤會不斷的變大、擠掉之後又會再長、且還會有異味的主要原因。
粉瘤會變惡性腫瘤嗎？如何完全清除？
粉瘤雖然是一種良性腫瘤，但正常情況下不會變成惡性腫瘤，這一點民眾可以放心。不過粉瘤若置之不理隨它增長，除了影響外觀外，它也會讓皮膚容易產生發炎的反應，更嚴重些也會有蜂窩性組織炎的風險。醫師就分享診間的經驗，曾有位患者長了「痘痘」置之不理，長到約直徑10公分左右大才就診，檢查為粉瘤，但這粉瘤已經在背部皮膚底下發爛，形成一個腐爛狀的洞口。
唐豪悅醫師表示，粉瘤目前解決的方法最主要還是透過手術將囊袋切除，囊袋切除了也就沒有堆積的空間，自然也不會有其他問題。建議民眾不論是發現青春痘或粉瘤，最好還是都經由皮膚科醫師處理為佳，若為青春痘醫師可以協助治療，也比較不會容易留疤；若為粉瘤則可以透過手術將其完整切除，也比較不容易再衍生出其它問題來。
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