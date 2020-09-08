傷口再小也不能輕忽　正確傷口處理，一張圖看懂蜂窩性組織炎、破傷風

塑膠也可能引起破傷風？醫：關鍵不在金屬
家醫科何松穎醫師表示，破傷風主要是因為破傷風桿菌所致，較常出現在踩到釘子、被刀劃傷等情況，因此也讓大多數民眾認為主要關鍵在於金屬，不過對此何松穎醫師則表示，破傷風桿菌主要是常見於土壤之中，金屬等物品之所以會有風險，是因為或多或少有相關接觸，因此防範破傷風不應只有金屬器具，若傷口是因接觸過土壤的塑膠物品等器物行成也要小心。破傷風桿菌會從患者傷口進入，潛伏期約為數日至數週不等，通常約經過一週從神經系統到中樞神經，患者便會出現癲癇、頭痛、牙齒緊咬、肌肉僵直、呼吸抑制等症狀，嚴重甚至死亡。
慢性病等免疫力低下者，留意蜂窩性組織炎症狀
蜂窩性組織炎則如其名，患者傷口外表會有如蜂窩一般，是一種因為使傷口形成的器物不淨或後續傷口後續照顧不佳所造成的細菌感染，如金黃色葡萄球菌、鏈球菌等，常見出現於開放性傷口上，如日前就曾有新聞報導婦人因鈔票刮傷手為做好妥善處理，後續演變成蜂窩性組織炎。另外像是香港腳、跌倒所形成的外傷等也都有可能形成。蜂窩性組織炎因個人免疫力不同，進展速度、程度也會有些許不同，患者傷口通常會在三日左右出現紅、腫、熱、痛相關症狀，換句話說這也意味著若有癌症、糖尿病、三高、慢性病等免疫力不足的民眾更應提高警覺。
海上、海邊等形成的傷口，更要留意蜂窩性組織炎
何松穎醫師也特別提醒衝浪、浮潛、釣魚、捕魚等在海邊、海上活動的民眾，更要小心在相關環境中所形成的傷口。形成蜂窩性組織炎的細菌當中最具威脅性的其中一種就是海洋弧菌，這種細菌顧名思義常見於海洋等相關環境之中，其形成蜂窩性組織炎進展速度相當快、致死率高，在治療案利當中少數讓醫師別無他法，進而需要截肢、甚至死亡的，常見就是因海洋弧菌所感染的蜂窩性組織炎。因此在海域一帶所受的傷口，不論大小都應特別注意。
蜂窩性組織炎、破傷風，留意兩者可能同時感染
值得注意的是，蜂窩性組織炎和破傷風雖為兩種不同的情況，但患者也有可能同時受到這兩種感染。何松穎醫師提醒，因醫療進步的關係，蜂窩性組織炎截肢或死亡的案例並不常見，但若置之不理就有可能進展到此地步；破傷風因有疫苗、預防注射的關係，近年來死亡機率也非常低，民眾不必恐慌但也不能輕忽。醫師提醒民眾，不論是多小的傷口，在傷口形成最初階段就應做好妥善處理，若有發現症狀就應盡速前往就醫治療。
傷口消毒處理 醫師建議４步驟
在傷口處理方面，民眾在處理傷口時除了會以清水沖洗，也常見會用雙氧水、碘酒、酒精、小護士、萬金油等消毒傷口。對此何松穎醫師表示，小護士、萬精油等對於傷口消毒等較無益處，不過這類型主要含有薄荷等成分，若想減緩不適可適當的塗抹在周圍；而雙氧水、碘酒、酒精等雖有利於消毒，但同時也會阻礙細胞生長及復原，優碘和碘酒兩者相似，差異在於碘酒還含有酒精成分，對於傷口復原稍較為不利。
何松穎醫師建議，一般在手邊醫療資源較為充足的情況下，民眾在處理傷口時，建議使用生理食鹽水沖洗傷口，其後以優碘進行初步消毒，以棉花棒由內向外擦抹，再擦上對於殺菌更為有利的抗生素藥物，最後再貼上紗布。包裹紗布時可適當塗抹一些凡士林等潤滑，可避免傷口黏著紗布。若資源較為有限，則建議在初步處理好傷口後應盡快前往醫院處理。而不論是何種情況，都應隨時觀察傷口復原進展及相關症狀，藥物也應和醫師、藥師等專業人士先進行討論、確認後再使用為佳。
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