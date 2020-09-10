美豬瘦肉精是什麼？吃了會怎樣？哪些族群不能吃？怎麼煮降瘦肉精？顏宗海詳解

什麼是瘦肉精？對身體有何影響？哪些族群不能吃？
長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海醫師表示，所謂「瘦肉精」其實種類繁多，此次因美豬進口備受關注的「萊克多巴胺」為其中一種，之所以被稱為瘦肉精，原因是主要用途為加入豬牛等家禽飼料中，幫助刺激家禽的類交感神經，達到減少脂肪組織比例、增加瘦肉比例的目的。
顏宗海醫師進一步解釋，萊克多巴胺既加進飼養用的家禽飼料中，家禽作為肉類食物自然可能殘留人體並造成影響。在眾多的瘦肉精種類中，萊克多巴胺算是毒性最低的一種，各國進口家禽前都有相關風險評估、標準訂定、嚴格控管等配套措施。然而，顏宗海指出，就現有研究來看，大量攝取萊克多巴胺，對敏感族群如心血管疾病、嬰幼兒或孕婦有可能引發頭暈、噁心、血壓上升、心悸、胸悶，同時也會增加心血管合併症等風險。此外醫師提醒，內臟器官的瘦肉精殘留量是最高的，若肝腎功能不佳者也應該少吃。
美豬吃不吃？我該注意什麼？
含有瘦肉精的美豬進口後，國人要如何應對避免攝取超標？顏宗海建議，多注意店家和產品標註的產地來源，並留意「每日最大安全攝取量」，即世界衛生組織所訂定的體重／公斤以攝取一微克(如體重60公斤=60微克)為限，同時也要做到均衡飲食。
在「每日最大安全攝取量」之外，另一項要關注的指標是「殘留容許量」，顏宗海解釋，殘留容許量相對而言是店家要注意的規範指標。目前瘦肉精的殘留容許量，以國際食品法典委員會(CODEX)所訂定的標準來看，肌肉為10ppb、脂肪組織10ppb、肝臟40ppb、腎臟90ppb。各國因飲食習慣等各種因素所訂定的標準也會有所不同，台灣衛福部參考其標準訂定為肌肉10ppb、脂肪組織10ppb、肝臟40ppb、腎臟40ppb。
瘦肉精可以「煮掉」嗎？醫：不大可能
由於瘦肉精議題延燒，網路上不少民眾討論，若想要吃的安全，是否可用高溫等方式烹煮豬肉，進而減少豬肉裡的瘦肉精含量。對此顏宗海醫師表示，瘦肉精的耐熱度相當高，目前尚未有確切指出高溫能去除掉瘦肉精的研究證據。還是呼籲民眾應注意自己是否為敏感族群，購買豬肉產品時應留意產地及來源，建議以國產豬為主。
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