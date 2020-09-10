長期腹部不適當心卵巢癌！晚期卵巢癌化療合併標靶效果佳

卵巢癌治療方式有哪些？

卵巢癌可以預防嗎？

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鄭文芳醫師指出，不論早期或晚期的卵巢癌，都必須開刀切除腫瘤，尤其癌細胞可能跑到腹腔的任何地方，所以手術時除了切除卵巢，還會切除子宮、雙側輸卵管、淋巴結、大網膜，甚至是腸道、肝臟或肺臟等可能遭癌細胞侵犯部位，手術切除的越乾淨，就越不會復發。而手術後即使是第一期也要進行化療，臨床發現，沒做化療的患者比起有做化療者，復發率高 3 到 4 成，早期患者化療可預防復發，晚期患者化療則是為了殺光癌細胞。此外，目前針對晚期卵巢癌還可以合併使用「抗血管新生標靶」，由於癌細胞生長時特別需要血管提供養分，就像打仗需要糧草，因此使用抗血管新生標靶藥，可阻斷癌細胞得到養分(糧草)，讓癌細胞沒有後援，提高治療效果並大幅降低復發率；臨床發現，只做化療的患者有 6 到 8 成會在 1 年內復發，但化療併用抗血管新生標靶，可減少 6 成患者在 1 年內復發，甚至可撐到 2 年。而且在化療完成後繼續使用標靶治療，這種「停化療不停標靶」的作法，患者可活得更久、更不易復發，也沒有抗藥性問題。目前健保已給付化療後 6 到 12 個月內復發的卵巢癌患者，使用抗血管新生標靶藥物，減輕患者經濟負擔。鄭文芳表示，卵巢癌有所謂的危險因子和保護因子，危險因子包括：未生育、晚婚、初經早、停經晚，這是因為卵巢每個月會進行排卵，長時間工作出錯率就會提高，增加癌變機率；而生育兩胎以上則是卵巢癌的保護因子，在懷孕期間讓卵巢休息，可減少卵巢癌發生機率。要預防卵巢癌除了注意症狀外，也別忽略定期篩檢；例如腹部不適，可以先到家醫科或內科就診，治療後若 1 到 2 週沒改善，可進一步尋求婦產科協助，而每年做子宮頸抹片篩檢，可以順便檢查骨盆腔，大部分 1 到 2 期的患者都是在例行健康檢查時發現，因此女性一定要定期篩檢，以免忽略「寧靜殺手」的潛在威脅。