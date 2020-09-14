月經失調常見４種人　中醫：穴位按摩+茶飲有助改善！

不論是因為肥胖或減重維持體態的關係，或是因為生活壓力大，還是因為女性荷爾蒙分泌不正常，許多女性都有過月經失調的困擾。有些民眾是以血量異常表現，有些則是月經序亂、延遲等。然而這樣的情況會一在出現究竟是為什麼？是身體發出的警訊嗎？有該如何改善？來看中醫師怎麼說！
月經量怎樣算正常？醫：2~3小時換1次衛生棉
澄明中醫診所薛沛芳中醫師表示，月經失調是女性月經週期、經期長度或出血量異常的統稱，包括月經提前、延後、週期紊亂、過多、過少、血崩、閉經等。一般而言，月經週期為21~35天左右，甚至到40天都還算正常，而經期大約3~7天，月經總量以35~80mL為常，若以衛生棉估算，正常量多時平均2～3小時更換一片衛生棉，如果連夜用衛生棉都撐不到一小時就算過多，若一天只需更換1~2片衛生棉就算過少。
月經失調原因眾多 中醫對症治療有助改善
月經失調原因繁多，但其也反映了身體異常的狀態不容小覷，察覺有異應及早就醫，有利確認是否因懷孕而月經遲來，必要時尋求西醫婦產科的診斷及治療，排除腫瘤、子宮外孕等其他較嚴重的疾病。
薛沛芳中醫師指出，以中醫觀點來看，月經與五臟中的肝、脾、腎關係密切（與西醫解剖的器官意義不同）。其中肝與情緒、壓力有關，若肝氣疏泄過度，月經便會提早；肝氣疏泄不及，月經則會延後。脾與消化吸收、水液代謝、氣血生成、血液的固攝有關；腎與生長發育、水液代謝有關。若脾腎陽虛，水液代謝功能不佳，容易造成痰濕堆積，是肥胖常見的原因之一；而這些難以代謝的痰濕廢物，如果阻塞經絡則月經不行。若以不當方式減重導致荷爾蒙失調、營養不良，氣血生化無源，則容易造成月經失調。
薛沛芳中醫師表示，中醫調經以中藥或針灸的方式治療為主，根據患者體質、證型而有所差異，包括調養氣血、調補脾腎、疏肝解鬱、祛痰化濕等治法，並搭配月經週期做調整。若是體質虛寒者，也可以搭配艾灸或穴位敷貼。若是肥胖者，建議配合減重療效會更好。
月經失調常見４種證型 穴位按摩+茶飲助改善
除了點出月經失調常見原因，薛沛芳中醫師也指出常見月經失調的４種證型，並介紹了穴位按摩及茶飲，有助於改善。
「氣血虧虛」常見出現面色蒼白或萎黃、容易疲倦、頭暈心悸的情況。這類型的族群平時可按摩血海、三陰交、足三里；並可以適量飲用西洋參紅棗茶，以西洋參1錢、紅棗3枚、300ml熱水煮滾轉小火5分鐘即可。
「寒凝血瘀」則常見有手腳冰冷的問題，且痛經熱敷後疼痛減緩。這類型的人就可以熱敷氣海和關元，茶飲則可飲用桂圓紅棗茶以及黑糖薑茶。桂圓紅棗茶可準備龍眼乾3顆、紅棗3枚，並用500ml水煮滾後轉小火10分鐘即可；黑糖薑茶則可準備乾薑片3-5片，並用500ml水煮滾後轉小火5分鐘，再適量加入約一匙的黑糖溶解即可，可視個人口味調整。
「肝鬱氣滯」型的人，常見有煩悶易怒、乳房脹痛的情況，且下腹悶脹明顯。這類型的人則可按摩合谷及太衝；茶飲方面則可飲用玫瑰茶，其將三朵玫瑰花以300ml熱水悶泡10分鐘即可。
「痰濕」型的民眾，常見會有肥胖、浮腫、疲倦、白帶較多的問題，這類型的朋友則可以按摩水分、足三里及豐隆；茶飲方面可喝陳皮茯苓茶，材料為陳皮、茯苓各3錢，500ml水煮滾轉小火15分鐘即可。
雖然月經失調的原因眾多，不過上述這４種是較為常見的證型，民眾可以從中觀察自己是否也在這４類型當中，並適當以穴位按摩及茶飲做改善。不過也還是呼籲應先與中醫師討論、確認自己為何種類型再進行改善為佳。中藥材也應注意避免偏方、來路不明的草藥，應至合格的中藥行購買以確保安全。
改善月經失調留意細節 醫：非人人皆適合進補
改善月經失調除了就醫治療外，薛沛芳中醫師也建議女性民眾平時應注重營養均衡，多食用平性食物，避免過食生冷、燥熱、油膩之物，尤其天氣炎熱，常想吃冰或喝冷飲消暑，但還是應避開生理期為佳。經期結束後也不宜隨意進補，像是四物湯、生化湯就並非人人都適合，建議詢問中醫師自身體質是否合適，以免補錯了更傷身。除了飲食也要注意環境的溫度及濕度，若常待冷氣房，要做好保暖；遇到連續下雨或地處潮濕最好開除濕機。養成作息規律，適度運動的習慣，有良好的紓壓管道，保持心情愉悅，讓體內氣機流暢。
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