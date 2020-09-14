月經失調常見４種人　中醫：穴位按摩+茶飲有助改善！

不論是因為肥胖或減重維持體態的關係，或是因為生活壓力大，還是因為女性荷爾蒙分泌不正常，許多女性都有過月經失調的困擾。有些民眾是以血量異常表現，有些則是月經序亂、延遲等。然而這樣的情況會一在出現究竟是為什麼？是身體發出的警訊嗎？有該如何改善？來看中醫師怎麼說！





月經量怎樣算正常？醫：2~3小時換1次衛生棉

月經失調原因眾多 中醫對症治療有助改善

月經失調常見４種證型 穴位按摩+茶飲助改善

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改善月經失調留意細節 醫：非人人皆適合進補

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