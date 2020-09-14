落枕要冰敷還是熱敷？醫：成因不同改善方式也不同，急性期速就醫！

相信不少人都有落枕的經驗，輕則難以活動，重則舉步艱辛每步都在痛。遇到落枕時有些人說可以冰敷，有得人則說要熱敷，有人說做伸展操有用，有人則會硬把脖子凹回來。究竟為什麼會落枕？如何避免落枕發生落枕？落枕當下又要怎麼改善？來看復健科許嘉麟醫師怎麼說！





為什麼會落枕？醫：年齡、成因不盡相同！

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