落枕要冰敷還是熱敷？醫：成因不同改善方式也不同，急性期速就醫！

相信不少人都有落枕的經驗，輕則難以活動，重則舉步艱辛每步都在痛。遇到落枕時有些人說可以冰敷，有得人則說要熱敷，有人說做伸展操有用，有人則會硬把脖子凹回來。究竟為什麼會落枕？如何避免落枕發生落枕？落枕當下又要怎麼改善？來看復健科許嘉麟醫師怎麼說！
為什麼會落枕？醫：年齡、成因不盡相同！
許嘉麟醫師表示，落枕的正式名稱為「急性頸椎關節周圍炎」，是一種因為頸部肌肉收縮而無法放鬆，進而形成疼痛、僵硬的不適症狀。會出現這樣的情況主要是身體為了保護已經受傷的頸部，防止頸部周圍組織進一步受傷所產生的保護機制，而不單單只有枕頭沒睡好、睡姿不良等，形成的原因不同防範方式也不同，不同的年齡層常見原因也有所不同。
以青壯年來說，常常容易出現低頭滑手機、坐姿不良、用肩膀夾手機講電話等不良姿勢；或是舉重負荷過重、運動未確實拉筋等運動傷害；以及像是因車禍等原因所造成的頸椎受傷等，這些都是常見引起落枕的原因。因此平常就應調整姿勢、適度訓練肌群，並依病情穿戴頸圈、保護套，並注意運動的強度並適時的放鬆。
中年人則常見因為其他部位疼痛或發炎，使得身體為了舒緩容易不自覺出現代償的情況所致。例如五十肩患者常因手無法抬舉，身體便自然會以歪斜的方式行動，也就會出現長期聳肩、中心軸偏移的情況，頸部便容易過勞，落枕也就容易出現。這樣的族群便要積極的治療問題的根源，以避免情況一再發生。
老年人的落枕主要則和頸椎退化、骨質疏鬆症等骨骼問題，或是肌少症所引起的駝背、肌耐力下降等肌力問題，造成睡眠時頸部支撐力不足有關。特別是在天冷的時候，常見因為溫度下降，睡覺時不自覺縮起脖子而引起落枕。建議應積極治療退化性疾病，例如頸椎牽引後適度訓練肌力，並且時時注意頸部保暖。
值得注意的是，嬰兒、兒童也有可能落枕。嬰兒的落枕主要是因為先天性或生產時受傷，造成的胸鎖乳突肌纖維化所致，建議可在作過超音波檢查後，進行復健牽拉治療。而兒童的落枕則常見因為感冒、中耳炎等感染，鼻腔後方的喉頭肌肉發炎所引起，這樣的族群就要根治疾病，平時做好勤洗手、戴口罩、避開人群等防疫措施。
落枕當下要冰敷？熱敷？醫：先確定原因
發生落枕的當下，不少人會以推拿、冰敷、熱敷、自己把脖子扭回來等方式試圖改善情況。許嘉麟醫師表示，事實上這些都是不恰當的做法，急性期當下除了輕輕按摩，建議什麼都不要做，盡早就醫檢查找出原因再進行治療為佳，特別是劇烈疼痛者以及一年超過三次以上的長期慢性肩頸僵硬者，應檢查頸部是否有其他問題以利根致。
醫師進一步解釋，落枕確實可以以熱敷和伸展的方式改善，冰敷則不建議，但那是在經檢查後確認為單純的肌肉問題的前提之下進行；且伸展也應在肌肉發炎痙攣緩解後，在控制力道的情況下適度伸展，而不是硬把脖子扭回來。如前述所提到的，落枕的成因眾多，也需排除骨刺、淋巴結腫大等各種成因，且頸部如此狹窄的地方放了很多人體重要的神經、血管等，是大腦通往身體的主幹道，若改善的方式錯誤，不僅無法改善落枕問題，甚至可能讓情況惡化，且若是頸動脈處於非暢通的狀態，也很有可能造成中風。
許嘉麟醫師舉例，曾經就有一位醫師落枕，因本身為醫師了解應先找出原因，檢查後發現是淋巴腫大所致，其與感冒、上呼吸道感染有關，在透過超音波導引解開神經與腫大的淋巴結後，改善了落枕的問題。此情況若是以一般熱敷的方式進行改善，反而會讓淋巴結腫大更嚴重，落枕也會加劇。因此呼籲民眾，發生落枕的當下進早就醫，以利醫師提供正確安全的改善方式，不論是要熱敷或是伸展，都應經過專業醫師檢查後進行為佳。
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