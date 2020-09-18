胃食道逆流人口成長多5倍！吃火鍋配汽水更易火燒心？營養師提醒吃飯要正確

胃食道逆流人口成長5倍 怎麼吃飯才能避免胃酸逆流
現代人因生活、飲食、壓力與作息習慣，發生胃食道逆流的比例越來越高。陳嫚羚營養師指出，根據衛福部調查顯示胃食道逆流人數，在這二十年，成長了五倍，在台灣每四位就有一位有胃食道逆流的問題，而胃食道逆流是因胃部壓力太大或胃酸產生過多，導致賁門括約肌變得鬆弛。
如何緩解胃食道逆流問題？陳嫚羚表示，民眾可避免容易刺激自己胃酸過量分泌的食物，由於每個人對食物敏感度不一，要先找出自己的原因是什麼。飲食方面，建議採取少量多餐，一次性吃下大量食物，往往更容易引起胃食道逆流的狀況，此外，也建議湯品類與固體食物要分開吃。
火鍋配汽水容易胃食道逆流？營養師提醒這些人更危險
由於胃食道逆流普遍，網路也有各種相關說法，此中一說是如果吃火鍋配汽水，更容易胃食道逆流。陳嫚羚解釋，吃下水分較多的食物如白稀飯時，會造成胃部壓力變大，容易使食物逆流回到食道，而火鍋本身水分多，就容易升高胃部壓力，再搭配汽水就更容易使食物逆流。
各類火鍋中尤以麻辣鍋更為嚴重，原因在於麻辣鍋含有更多的油脂，陳嫚羚說明，高油食物會使胃排空速度變慢。一旦消化速度變慢，胃部殘留太多食物時就容易發生逆流。此外辛辣的食物也更容易刺激胃粘膜產生胃酸，碳酸飲料成分的氣體及糖分，都是刺激胃酸大量分泌的因素。陳嫚羚提醒，吃火鍋時再配上冰涼汽水，確實容易引起胃食道逆流，如果本身又有肥胖、或是懷孕中的婦準媽媽，腹部壓力相對大，更是胃食道逆流的高發族群。
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