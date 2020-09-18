皮膚長痣是皮膚癌嗎？醫教簡單３招自我檢測！

日常生活中偶爾會發現身上突然長出了不明的「痣」，許多民眾不以為意，但也有許多民眾會有些緊張，不知道是否為皮膚癌，因為皮膚癌最典型的其中一個症狀就是長出不明的黑點。究竟要如何分辨？來看醫師簡單5步驟自我檢測！
皮膚長痣是皮膚癌嗎？常見症狀３招自我檢測！
長庚醫院皮膚科黃昭瑜醫師表示，皮膚突然出現不明的黑點確實是皮膚癌的症狀之一，難免會讓人緊張，不過皮膚癌所出現的黑點常見會有形狀不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、大小不正常、變化不尋常５大特徵，因此黑點未必就是皮膚癌，民眾發現時可先以看一看、摸一摸、量一量3種方式初步自我檢測。包括看一看是否有出現形狀不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻的情況；摸一摸是否有明顯突起或凹陷，或是短時間內有明顯變大、容易流血且不容易痊癒等變化不尋常的情況；量一量傷口或痣的直徑是否有超過0.6公分以上，約一個筆蓋孔大的大小不正常情況。
若上述這些情況有出現其中一項，就建議民眾盡早前往皮膚外科就醫檢查為佳，以排除皮膚癌的可能或及早治療。皮膚外科有別於一般的皮膚科和外科，是皮膚科中同時擅長外科的專業領域，對於民眾皮膚腫瘤的診斷、手術、治療等更有幫助。
種類不同特性也不同，皮膚癌常見３大類型。
黃昭瑜醫師表示，皮膚癌因為長在皮膚上，和其他癌症相比起來較容易發現，部分皮膚癌也較容易治療、預後也相對較佳，通常在早期發現就進行治療，存活率幾乎和一般人無所差別。不過也要注意皮膚癌依種類不同特性也不一樣，主要可分為基底細胞癌、鱗狀上皮細胞癌、黑色素瘤三大類。
基底細胞癌就是前述所提到較常見的皮膚癌，其惡性度較低、轉移機率低、預後較佳，在發現後將其切除基本上沒什麼大礙。形狀常見長得像黑痣，通常上面會有傷口，大小會逐漸變大，主要和紫外線曝曬有相關，因此也常見出現在鼻子、臉部等容易曝曬到的部位。雖然很少出現轉移的情況，但久了會侵犯到肌肉、骨骼等皮膚底下的組織。
鱗狀上皮細胞癌也是一種常見的皮膚癌，主要也是和紫外線曝曬有關，不過惡性度、轉移機率、預後等就比基底細胞癌還來得差一些。其顏色通常偏像紅色，有時會凸出一顆紅色的瘤狀物，也常見有潰瘍、出血的情況。需要特別注意的是，鱗狀上皮細胞癌有時和濕疹相似，容易讓人忽略，因此醫師也提醒若有濕疹不癒的情況，應適度懷疑並盡早檢查。
黑色素瘤可說是皮膚癌當中最為棘手的，有別於前兩者黑色素瘤比較容易有轉移的可能，常見先轉移至淋巴結，其後轉移至肺部、腦部、肝臟等身體各處，此時預後就非常差。黑色素瘤形狀通常長得像痣，亞洲人的又通常以手掌、腳掌等較難以發現的部位為主，因此容易讓人忽略，應多加留意其他的風險因素。
皮膚癌常見風險與族群
黃昭瑜醫師表示，皮膚癌常見的風險因素包括了紫外線暴露、家族史、接觸化學藥劑、飲用井水、皮膚反覆發炎等。其中最主要的就是因紫外線暴露所引起，皮膚較白容易曬傷相對風險也較高。家族史是常見的癌症風險，因此家人若有皮膚癌的家族史也應當留意。而像是工廠等工作、環境因素，皮膚長期接觸化學藥劑者也是風險族群之一，不過民眾一般所接觸的洗碗精、清潔劑等則較無疑慮，雖還是應做好防護，但不用過度恐慌。另外現在較少見但還是要留意的是，像是早期雲林、嘉義一帶飲水來源主要以井水為主的民眾，也有因砷中毒引起皮膚癌的風險。而皮膚反覆發炎的情況下，細胞會有癌化的可能，因此若有反覆發炎久不癒的民眾應積極治療為佳。
防範皮膚癌，天冷、陰天也要做好防曬！
皮膚癌常見因紫外線曝曬所至，防範皮膚癌除了留意危險因素、自我檢測外，最重要的就是做好防曬。黃昭瑜醫師提醒，不少民眾在出大太陽的時候會做好防曬措施，但其實紫外強弱和太陽大與否無關，天氣冷、陰天等也都會有紫外線曝曬的可能。因此最好的防範措施不是看太陽，而是外出時先看氣象局所公布的紫外線觀測數據，並做好防曬為佳，以避免皮膚癌纏身的可能性。
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