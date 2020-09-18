皮膚長痣是皮膚癌嗎？醫教簡單３招自我檢測！

日常生活中偶爾會發現身上突然長出了不明的「痣」，許多民眾不以為意，但也有許多民眾會有些緊張，不知道是否為皮膚癌，因為皮膚癌最典型的其中一個症狀就是長出不明的黑點。究竟要如何分辨？來看醫師簡單5步驟自我檢測！





皮膚長痣是皮膚癌嗎？常見症狀３招自我檢測！

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種類不同特性也不同，皮膚癌常見３大類型。

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皮膚癌常見風險與族群

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防範皮膚癌，天冷、陰天也要做好防曬！

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