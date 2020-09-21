秋冬來臨美國疫情未緩和　第三波大流行恐更凶猛

（中央社芝加哥21日綜合外電報導）美國武漢肺炎病逝人數正朝20萬大關逼近，疫情不再只集中在少數重災區，而在每個州悶燒。專家擔憂，隨著氣候漸冷、更多人待在室內，第三波疫情恐將比夏季第二波疫情更凶猛。
路透社報導，美國目前平均每天死於武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）人數達到800多。反觀現在在澳州、加拿大、德國、以色列、義大利和英國，平均每天死於武漢肺炎人數都不到15。
如今美國新增武漢肺炎確診患者雖已較7月高峰時減少約50%，但平均每天仍有近4萬例，在已開發國家中居首。
美國政府首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）本月稍早在哈佛醫學院（Harvard Medical School）舉行的一場醫師小組討論中表示，他希望10月流行性感冒盛行季開始前，美國每日新增武漢肺炎確診人數能降到1萬以下。
他說：「我們有必要嚴陣以待，以安度這個秋天和冬天，因為情勢將艱難。我們已有過經驗。永遠、永遠別低估疫情的可能性。也別試圖過度樂觀。」
美國疾病管制暨預防中心（Centers for DiseaseControl and Prevention, CDC）主任芮斐德（RobertRedfield）也已警告美國民眾，準備面臨「公共衛生角度上美國歷來最糟糕的秋天」，因為有可能出現COVID-19和流感「雙疫情」，造成醫院負荷過重。
目前美國50個州有約20個州出現武漢肺炎新增感染人數攀升趨勢，包括最早爆發嚴重疫情的新澤西州和紐約州。先前有數個月，這兩州單日新增染疫人數持續減少。
最近單日確診人數增幅最大的州，包括北達科他州和威斯康辛州。這兩州從6個多月前疫情爆發以來，新增染疫人數持續攀升，至今仍未觸頂。
其他如南卡羅來納州和猶他州，新增確診人數在7月觸頂後明顯下降，但最近又再度上升。
美國最早在今年1月於西岸的華盛頓州開始爆發疫情，隨後在3和4月迅速擴散至紐約市和東北部數個州。到了夏季初期，疫情暫時緩和；但到了7月，染疫和病逝人數又雙雙攀上高峰。
美國夏季這場第二波疫情起因究竟為何，外界仍無明顯共識。但衛生官員指出，可能原因包括陣亡將士紀念日（Memorial Day）派對活動增加、酒吧和其他高風險商家恢復營業，以及民眾錯誤感覺疫情最壞情況已過。
第二波疫情出現了新的重災區，包括亞利桑那州、加州、佛羅里達州和德州，這些都是美國人口最多的幾個州。
儘管這次有更多州強制要求戴口罩，當局也祭出更多新的特定限制措施，成功讓第二波疫情降溫。但美國目前每日新增感染人數仍比春季最佳情況時多出一倍。
美國食品暨藥物管理局（Food and DrugAdministration, FDA）前局長高特里布（ScottGottlieb）接受CNBC新聞台訪問時表示，他擔憂第三波疫情可能在美國散布範圍更廣、觸及階層更多。
他說：「我的確認為秋冬會出現第三波疫情，並很可能擴散更徹底、在國內更多地方出現。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090921