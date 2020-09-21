秋冬來臨美國疫情未緩和　第三波大流行恐更凶猛

（中央社芝加哥21日綜合外電報導）美國武漢肺炎病逝人數正朝20萬大關逼近，疫情不再只集中在少數重災區，而在每個州悶燒。專家擔憂，隨著氣候漸冷、更多人待在室內，第三波疫情恐將比夏季第二波疫情更凶猛。



